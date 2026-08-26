Carburanti, prorogato al 5 settembre taglio accise sul gasolio

Il governo proroga al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi
AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise di 17 centesimi al litro sui carburanti, relativo al solo diesel.
Una proroga che, a quanto si apprende, vale circa 130 milioni di euro.
La riunione dei ministri a Palazzo Chigi si è conclusa dopo quindici minuti. Il Cdm ha esaminato, appunto, il decreto carburanti sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti e un provvedimento sulle misure urgenti per l'ex Ilva.
Tajani, verso una decisione strutturale
La decisione del governo di prolungare lo sconto sul prezzo del diesel era già stata anticipata nel pomeriggio dal vicepremier Antonio Tajani che ha poi confermato l'intenzione di varare una misura strutturale. "Oggi ci sarà una decisione che prorogherà le scelte già fatte in vista di una scelta strutturale", ha spiegato, auspicando che "finisca presto la guerra e Hormuz possa continuare a essere un luogo di libera navigazione".
Il vicepremier, parlando a margine del Meeting di Rimini, ha sottolineato la necessità di sostenere "i ceti più deboli, il ceto medio, comprese le partite Iva", per evitare che il peso della crisi internazionale ricada eccessivamente sulle famiglie. "Credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere", ha aggiunto Tajani. Il contributo, ha però sottolineato, "deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio, non di un’imposizione dall’alto". Secondo il vicepremier, la strada da seguire è quella già adottata con banche e assicurazioni: "Un conto è chiedere un contributo", un altro "imporre una tassa dall’alto".
- "Non so cosa siano gli extraprofitti, perché non esistono né in diritto né in economia", ha rilevato ancora, ribadendo la propria contrarietà all’introduzione di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. "La storia delle tasse sugli extraprofitti è una storia di fallimenti", ha rilevato ancora. Secondo il ministro degli Esteri, queste misure "distorcono gli investimenti e rischiano di accelerare la deindustrializzazione dell’Europa". "Si pagano le tasse sui profitti", ha sottolineato, mentre "chi decide cos’è l’extraprofitto? Un burocrate di Bruxelles, un burocrate di un Ministero italiano che decide fino a là il profitto e sopra l’extraprofitto", ha osservato. "Sono favorevole per chi crede nel dialogo tra i diversi corpi sociali" a chiedere un contributo alle aziende, ha proseguito, richiamando il modello seguito con banche e assicurazioni. "Noi siamo per il confronto e per il dialogo", ha sottolineato, spiegando che "con il confronto e con il dialogo si ottengono risultati migliori". Una tassa sugli extraprofitti, invece, "spaventa il mercato, spaventa gli investitori stranieri". "La politica ha il dovere di favorire gli investimenti nel nostro Paese", ha evidenziato.