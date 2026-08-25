La 'rigida selezione' del Simposio di Jackson Hole

AGI - Da 48 anni, in una valle del Wyoming appena fuori il Parco Nazionale di Yellostone, il Simposio di Jackson Hole raduna i principali banchieri del mondo per discutere di questioni economiche, implicazioni e opzioni politiche. Il meeting quest'anno si tiene da giovedì 27 a sabato 29, organizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City.
In una tipica edizione partecipano circa 120 persone tra banchieri centrali, politici, accademici, economisti e giornalisti, accuratamente selezionati a seconda del tema trattato. Una volta scelto l'argomento principale su cui verterà la discussione - che quest'anno sarà 'Financial Innovation: Implications for Payments and Policy' - la Federal Reserve di Kansas City chiede ad alcuni esperti di redigere degli elaborati su tali temi. La partecipazione richiede il pagamento di una quota utilizzata per sovvenzionare le spese dell'evento.
Il debutto nel 1978
Nel dettaglio, la Federal Reserve Bank di Kansas City ha organizzato la prima edizione della conferenza nel 1978 incentrata sul tema dell'agricoltura. L'evento fu poi spostato nella sua sede attuale nel Wyoming nel 1982. Si racconta che la scelta della località fu strategica: gli organizzatori cercarono una meta rinomata per la pesca a mosca per attirare l'allora presidente della Fed, Paul Volcker, grande appassionato di questo sport.
Le sorti dell'economia mondiale
Lontano dalle pressioni quotidiane politiche e di mercato, il Simposio di Jackson Hole permette ai partecipanti di fare un passo indietro e di ragionare sui temi in agenda: una componente chiave del suo successo.
L'ampia vallata a 2.000 metri di altezza, dal 1978 fa da sfondo all'evento più atteso dagli operatori finanziari, dove si decidono spesso le sorti dell'economia mondiale. L'obiettivo è quello di favorire un dibattito aperto, una discussione riflessiva e, soprattutto, la massima trasparenza durante lo svolgimento dei lavori, i cui atti vengono poi pubblicati sul sito ufficiale.
Dalla grande crisi finanziaria del 2009 i vari presidenti della Fed utilizzano la riunione per annunciare cambi di politica monetaria o di prospettive economiche. Data la storica pausa nelle comunicazioni delle banche centrali ad agosto, Jackson Hole rappresenta l'opportunità di maggior rilievo per ascoltare i responsabili politici prima della ripresa delle decisioni sui tassi in autunno, con i mercati che osservano attentamente per ottenere informazioni sulle questioni politiche per il resto dell'anno.
I partecipanti
Il programma completo dell'evento verrà pubblicato giovedì 27 agosto alle 20 ora di New York. Per ora si sa che il discorso di apertura del presidente della Fed, Kevin Warsh, si terrà il 28 agosto (alle 16 ora italiana e l'unico che verrà trasmesso). Sempre venerdì è previsto l'intervento del membro del Consiglio direttivo della Bce, Isabel Schnabel. Nella stessa giornata dovrebbe parlare anche Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea.