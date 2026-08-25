Leonardo Maria Del Vecchio lascia EssilorLuxottica

AGI - Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di lasciare EssilorLuxottica. Lo rende noto un portavoce del gruppo dopo l'anticipazione di 'Milano-Finanza'.
L'imprenditore 31enne ha inviato una lettera al cda e al ceo Francesco Milleri, in cui annuncia le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso dell'occhialeria, per dedicarsi a nuovi progetti.
"Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura", afferma il portavoce.