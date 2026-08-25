Carburanti: domani proroga taglio poi misure ad hoc

AGI - Domani pomeriggio il Cdm procederà con una nuova proroga di alcuni giorni, fonti ipotizzano fino a fine agosto, del taglio delle accise sui carburanti: lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio.
La proroga e le misure ad hoc
Per le settimane successive, invece, l'esecutivo studia delle misure più selettive, in favore delle fasce di reddito e categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici provocato dal conflitto in corso tra Usa ed Israele contro l'Iran a partire dallo scorso 28 febbraio.
La scelta in vista del Cdm è stata concertata in una riunione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
"Domani è previsto un Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al Governo di lavorare a un intervento più mirato". Quella in scadenza domani, precisano le stesse fonti, "non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari".
Un intervento mirato
L'obiettivo è predisporre "una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo", sottolineano le stesse fonti.
"Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine", spiega il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini. Lo sconto sui Carburanti sarà prorogato, dice il leader leghista, "per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di piu' continuativo, di piu' sostanzioso, e quindi servono soldi".
Le risorse e la guerra
Il nodo resta sempre quello delle risorse a disposizione. Il taglio attuale delle accise è attivo dal 5 agosto scorso, mentre con diverse modulazioni - sono stati messi in campo 7 provvedimenti - lo sconto sui carburanti va avanti dal 19 marzo scorso.
L'intervento del governo finora ha richiesto un impegno di spesa di 2 miliardi. L'esecutivo monitora costantemente il prezzo del greggio, nella speranza di un allentamento delle tensioni globali con conseguente calo del prezzo dei beni energetici.
Superata la soglia psicologica dei 3 euro
Sulle strade del controesodo gli italiani potrebbero trovare prezzi alla pompa stabilmente sopra i 2 euro al litro. Il Codacons denuncia la soglia psicologica dei 3 euro al litro è stata già superata, con il Supreme Diesel che ha raggiunto quota 3,159 euro al litro sulla A-22 Brennero-Modena. L'associazione dei consumatori dice "no a sconti mirati, bonus o social card riservati solo ad alcune fasce di reddito" e chiede che "qualsiasi nuova misura contro il caro-carburanti deve riguardare tutti gli automobilisti".
Unimpresa intanto stima che la Danimarca si conferma il Paese dell'Unione europea con i Carburanti più cari, con la benzina che costa 2,445 euro al litro e il diesel 2,250 euro, mentre l'Italia è settima nella classifica Ue.
Scettiche le opposizioni sui nuovi provvedimenti in arrivo. Per Angelo Bonelli di Avs: "Se davvero vuole tutelare gli italiani, Giorgia Meloni proponga una norma che, nel rispetto della Costituzione, consenta di fissare per legge un prezzo amministrato dei carburanti per un periodo temporaneo, così da tutelare famiglie e imprese".