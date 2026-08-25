Canada risponde a Trump, dazi dal 15% al 50% sui prodotti Usa

AGI - Il Canada ha annunciato l'imposizione di dazi di ritorsione sulle merci statunitensi, con aliquote comprese tra il 15% e il 50%, segnando una intensificazione della guerra commerciale tra i due alleati storici.
Le misure di ritorsione di Ottawa entreranno in vigore l'8 settembre - tempistica già indicata in precedenza - a seguito dell'introduzione, avvenuta sabato, di dazi statunitensi del 50% sui prodotti canadesi.
Le autorità del Canada hanno annunciato un pacchetto di aiuti da 5,4 miliardi di dollari destinato alle imprese e ai lavoratori colpiti dalle nuove tariffe imposte dagli Usa sulle merci canadesi.
Le parole di Trump sul Canada
Il Canada è un Paese "difficile e irragionevole" che ha "derubato" gli Stati Uniti per decenni. Donald Trump torna all'attacco del vicino e, in un post su Truth, lo accusa di aver "imposto ai nostri agricoltori dazi doganali del 400% e oltre", di aver "mandato in rovina molte ottime aziende statunitensi" e di aver rifiutato "per 10 anni di certificare i jet Gulfstream" in favore dell'aereo canadese concorrente (la famiglia Learjet della Bombardier, ndr), finché non sono intervenuto io".
"Lavoro con molti Paesi e il Canada è senza dubbio il più difficile e irragionevole. Si sentono in diritto di fare quello che vogliono, ma non sono uno Stato (degli Usa, ndr) e non lo saranno più" conclude Trump.
Il presidente americano ha inoltre affermato che sta "seriamente valutando" di cambiare il nome del Lago Ontario in Lago America. Lo ha comunicato sul social Truth. La motivazione del cambio sarebbe dettato dal fatto che gli Stati Uniti "non avranno molto più a che fare con l'Ontario". La disputa rientra nell'ambito della guerra dei dazi che è in corso tra Stati Uniti e Canada.