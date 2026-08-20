Mps: dal Cda ok alle offerte su Banco Bpm e Banca Generali

AGI - Il consiglio di amministrazione di Mps ha dato il via libera alla proposta del ceo Luigi Lovaglio di lanciare due Ops su Banco Bpm e Banca Generali. Il piano, secondo quanto si apprende, prevede due offerte separate ed è un'alternativa all'opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Rocca Salimbeni a giugno.
Mps: Cda ancora in corso, Lovaglio studia le contromosse a Intesa
Il Cda di banca Mps e' ancora in corso. Sul tavolo del board, le opzioni dell'ad Luigi Lovaglio alternative all'Opas di Intesa Sanpaolo. Allo studio del cda un'ops con Banco Bpm e Banca Generali. Oltre alla possibilita' di utilizzare la quota che Rocca Salimbeni detiene in Assicurazioni Generali (circa il 13%).
La Borsa di Milano chiude in lieve rialzo
Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari mentre il risiko bancario si arricchisce di un'altra pagina con Mps che, secondo quanto si apprende, ha deciso di lanciare una offerta pubblica di scambio su Banco Bpm e Banca Generali. Il Ftse Mib sale frazionalmente dello 0,09% a 52.665 punti.