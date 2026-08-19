IA: crea posti di lavoro in Gran Bretagna

AGI - L'intelligenza artificiale ha generato nuovi posti di lavoro in oltre la meta' delle aziende del Regno Unito, secondo una ricerca diffusa da Lloyds.
Un dato che si contrappone alle crescenti preoccupazioni sull'impatto della tecnologia sull'occupazione, anche se lo studio non chiarisce se, contestualmente, siano state eliminate altre posizioni.
l'IA e i posti di lavoro
Secondo l'indagine mensile della banca britannica, condotta su 1.200 imprese, il 54% delle aziende afferma che l'Ia ha contribuito a creare nuovi ruoli professionali.
I timori sugli effetti dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro restano comunque elevati, soprattutto tra i giovani. Un recente rapporto dell'Ocse evidenzia che la tecnologia non sta determinando una riduzione diffusa dell'occupazione nei Paesi membri, ma sta modificando le competenze richieste dalle imprese e potrebbe rendere più complesso l'accesso dei giovani al mercato del lavoro.
Le preoccupazioni delle Nazioni Unite
Anche le Nazioni Unite, in un rapporto pubblicato all'inizio del mese, hanno segnalato un incremento della disoccupazione giovanile globale nel 2025, rilevando che molti giovani temono la sostituzione delle posizioni di ingresso da parte delle nuove tecnologie.
L'Ia rappresenta inoltre una crescente concorrenza per numerosi lavoratori impiegatizi grazie a maggiore flessibilità, rapidità e costi ridotti, una sfida particolarmente rilevante per il Regno Unito, economia fortemente orientata ai servizi.
I dati del fenomeno
Dallo studio emerge anche che il 58% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti nell'intelligenza artificiale nei prossimi dodici mesi per migliorare e aggiornare le competenze della forza lavoro. Nel complesso, il 61% delle imprese utilizza già' strumenti di Ia e la maggioranza ritiene che le aziende che non adotteranno questa tecnologia rischino di perdere competitività.