Ferrari Luce venduta a 40 milioni: record d'asta a Monterey

AGI - Nella cornice della celebre Monterey Car Week, l'esclusiva Ferrari Luce 'Tailor Made' è stata venduta all'asta al prezzo record di 40 milioni di dollari. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ferrari, e questo straordinario risultato rafforzerà il sostegno di lunga data del Cavallino Rampante ai programmi educativi globali, offrendo opportunità di apprendimento e supportando iniziative scolastiche per le generazioni future.
Messa all'asta in collaborazione con RM Sotheby's, la prima Luce di serie è stata oggetto di un'accesa gara d'asta durante uno degli eventi più prestigiosi del mondo automobilistico. Questo risultato eccezionale arriva un anno dopo che Ferrari aveva stabilito il precedente record di 26 milioni di dollari con un'altra Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025, anch'essa esemplare unico.
Design e tecnologia: nasce la "Chassis 0" in Madreperla
Creata grazie alla competenza congiunta di Ferrari Tailor Made e del Ferrari Design Studio, la "Chassis 0" in Madreperla, con la sua finitura iridescente e semi-metallica, porta in ogni suo elemento il tema della luce, da cui prende il nome. La Luce "Tailor Made" sottolinea lo sviluppo tecnico all'avanguardia di Ferrari, l'ampia innovazione in termini di design, materiali e colori, e la maestria artigianale.
I progetti benefici finanziati dalla Fondazione Ferrari
Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno di opportunità formative negli Stati Uniti e nel mondo. Tra i progetti più importanti:
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M-TECH Alfredo Ferrari: Un centro di formazione che aprirà a Maranello, in Italia, nel 2029, con l'obiettivo di ispirare e formare talenti provenienti da tutto il mondo, promuovendo la tecnologia nel settore automobilistico.
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Save the Children: Collaborazioni per la ricostruzione della Aveson Charter School dopo gli incendi del 2025 in California e progetti in corso per ampliare i programmi di matematica e alfabetizzazione nelle aree a basso reddito del Texas orientale.
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Second Round Foundation: Collaborazione con l'organizzazione no-profit co-fondata dal campione NBA e tre volte All-Star Jalen Brunson, focalizzata sulla promozione dell'istruzione nelle aree urbane svantaggiate di New York City.
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Boys and Girls Clubs: Finanziamento di programmi di lettura e matematica doposcuola in collaborazione con la struttura che opera in un'area a basso reddito della Florida meridionale.