Ferrari presenta a Monterey la nuova one-off CZ26

AGI - Ferrari ha presentato in anteprima mondiale a Monterey (California), in occasione della Pebble Beach Automotive Week, la Ferrari CZ26, nuova one-off realizzata nell'ambito del programma Progetti Speciali.
La vettura, progettata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni e sviluppata per un cliente statunitense, spiega una nota, rappresenta una visione estremamente personale del concetto di berlinetta supersportiva reinterpretato attraverso un linguaggio stilistico essenziale, tecnologico e proiettato verso il futuro.
Un'anima da supercar
La vettura nasce dalle eccezionali qualità dinamiche e prestazionali della SF90 Stradale, della quale conserva l'impostazione tecnica e l'anima di supercar di gamma dalle elevatissime prestazioni. L'obiettivo del progetto, spiega il gruppo, "era quello di creare un'automobile dal carattere immediatamente riconoscibile, capace di esprimere forza, precisione e purezza formale attraverso un design rigoroso e fortemente identitario".
Il tema stilistico della Ferrari CZ26 è caratterizzato da uno sviluppo marcatamente orizzontale, con una silhouette a due volumi molto distintiva. La vettura appare stabile e saldamente ancorata alla strada grazie a una struttura basata su una massa centrale pura, assimilabile a una capsula e sostenuta dai quattro muscoli in corrispondenza dei passaruota. L'intera composizione si sviluppa a partire dalla maschera frontale, come se il corpo vettura fosse l'estrusione di un unico elemento che si conclude naturalmente in una coda tronca netta e scolpita, perfettamente inquadrata da una geometria che richiama il disegno dell'anteriore.
Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione di colori e finiture, sviluppati secondo un'ispirazione avveniristica. La scelta di materiali e tonalità, si sottolinea, "esprime infatti l'idea di una vettura tecnica e sportiva, ma allo stesso tempo raffinata e proiettata verso il futuro". La carrozzeria è realizzata nell'esclusiva tonalità Argento Veloce, finitura argentata dall'effetto liquido che valorizza ricchezza delle superfici e precisione delle geometrie. Il colore Rosso Lampante sottolinea a contrasto gli elementi funzionali e tecnici della vettura, contribuendo a definirne il carattere dinamico, mentre gli elementi in fibra di carbonio pigmentata enfatizzano ulteriormente la complessità della scocca.