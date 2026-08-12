Canale di Panama: prezzi record per clima e guerra in Iran

AGI - Hanno raggiunto livelli record i prezzi per le rotte marittime più trafficate del Canale di Panama in quanto il traffico è limitato sia dal calo dei livelli dell'acqua, legato all'intensificarsi del fenomeno El Nino, sia dalla forte domanda come conseguenza della guerra in Iran.
Secondo i dati forniti dal Financial Times, le aste giornaliere per l'assegnazione di uno slot di transito nel mese di agosto attraverso le chiuse più utilizzate del canale hanno registrato finora questo mese una media di circa 1,1 milioni di dollari, oltre 16 volte il prezzo medio dello stesso periodo dell'anno scorso.
I prezzi erano già aumentati da quando Usa e Israele hanno dato il via ai bombardamenti contro l'Iran che hanno portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, a giugno ha iniziato a intensificarsi il fenomeno del Nino - un riscaldamento delle temperature superficiali nell'Oceano Pacifico che può causare gravi siccità e temperature invernali più miti - che quest'anno potrebbe rivelarsi più intenso del solito.
L'impatto di El Nino e la crisi in Iran
I prezzi stanno aumentando perché si prevede che i livelli dell'acqua più bassi limiteranno la quantità di carico che le navi possono trasportare attraverso il canale e potrebbero ridurre il numero di slot di transito nel corso dell'anno. L'El Nino di quest'anno ha già causato disagi al traffico marittimo su fiumi europei come il Reno e il Danubio, provocando la cancellazione di crociere e la deviazione delle merci.
Nel frattempo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, il punto nevralgico attraverso cui transita un quinto del petrolio mondiale, ha costretto gli acquirenti asiatici ad aumentare gli acquisti di greggio e prodotti petroliferi dalla costa del Golfo degli Stati Uniti, facendo aumentare la domanda e i prezzi per il transito attraverso il Canale di Panama.
Aste record per le chiusure Neopanamax e Panamax
Secondo i dati raccolti da Argus e riferiti da FT, nelle ultime settimane il prezzo medio per l'utilizzo delle chiuse più grandi del Canale che ospitano navi di maggiori dimensioni ha raggiunto i 2,5 milioni di dollari, il valore più alto mai registrato in entrambe le aste. I prezzi di alcune singole aste per le chiuse Neopanamax e Panamax (i nomi delle chiuse si riferiscono alle dimensioni delle navi in base alla capacità di carico) hanno toccato rispettivamente i 3,78 milioni e i 2,63 milioni di dollari dal 28 luglio.
Peraltro, ricorda il FT, il recente aumento dei prezzi fa seguito all'entrata in vigore, a luglio, delle restrizioni imposte dall'Autorità del Canale di Panama che regolano la profondità massima a cui le navi possono immergersi nell'acqua, nota come pescaggio. La riduzione del pescaggio costringe le navi a trasportare meno carico, in modo da rimanere più a galla. Cio' fa aumentare i prezzi per le compagnie di navigazione e i loro clienti e puo' creare lunghe code di navi all'ingresso del canale, anche di 50 miglia.
L'Autorità del Canale di Panama ha dichiarato al Financial Times che alcune navi transitate di recente hanno pagato all'asta importi superiori a 1 milione di dollari per soddisfare le loro specifiche esigenze di mercato.