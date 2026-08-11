Febbre da eclissi, presi d'assalto gli hotel in Spagna e Islanda

AGI - È "febbre" da eclissi. I prezzi degli hotel in alcune città dell' Islanda e della Spagna sono cresciuti a dismisura: i turisti stanno accorrendo in massa per assistere alla prima eclissi solare totale visibile, in questo secolo, dall'Europa continentale.
Secondo dati della società di analisi Lighthouse riportati da Ft, le camere d'albergo nella capitale islandese Reykjavík hanno registrato un prezzo medio di oltre 1.000 dollari nella notte dell'eclissi con un aumento di oltre il 140% rispetto alla stessa data del 2025. Anche in Spagna la domanda alberghiera lungo il percorso dell'eclissi è salita alle stelle: nel nord del Paese i prezzi sono più che raddoppiati, mentre a Bilbao e a Santiago de Compostela le tariffe sono aumentate rispettivamente del 59% e del 31%.
A Maiorca, dove l'eclissi sarà però meno visibile, le tariffe sono invece aumentate di un quinto. Di fronte a una domanda così forte, Icelandair ha aumentato i voli in particolare dagli Stati Uniti e anche Delta ha aggiunto voli supplementari da New York a Reykjavík. Stessa situazione sui portali di prenotazione: ad esempio su Airbnb, le tariffe per gli alloggi islandesi sono aumentate del 53,7% rispetto all'anno precedente.
L'impatto è stato minore in Spagna, dove l'offerta di alloggi è molto più ampia, ma le tariffe nelle località dove l'eclissi è più visibile hanno comunque registrato un aumento medio del 15,8%. Il governo spagnolo prevede che l'eclissi genererà 342 milioni di euro di spesa turistica aggiuntiva, attirando i viaggiatori lontano dalle località turistiche e verso l'entroterra spopolato noto come "Spagna vuota". Ovviamente anche i viaggi delle compagnie di crociera come Princess Cruises e Virgin Voyages sono già al completo.
Il turismo astronomico va insomma alla grande. Gli operatori turistici hanno riferito che le prenotazioni stanno già arrivando a ritmo sostenuto, in particolare nella città egiziana di Luxor, per l'eclissi solare del prossimo agosto, soprannominata "l'eclissi del secolo". Sarà il periodo in cui sarà più a lungo visibile dalla terraferma fino al 2114.