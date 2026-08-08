Le novità allo studio nel Codice della Strada

AGI - La fase di consultazione è aperta e si concluderà il 13 settembre, quando il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riceverà le osservazioni da tutte le associazioni di settore e stilerà il testo definitivo per il nuovo Codice della Strada che sarà approvato entro il 14 ottobre prossimo dal Governo.
Le novità proposte, e suscettibili di ulteriori modifiche, sono tante. Una parte corposa riguarda il capitolo delle sanzioni, ma ci sono anche regole diverse per il rilascio della patente, per gli autovelox e per i reati della circolazione stradale. Ma vediamole nel dettaglio.
Patente e biciclette elettriche
Una delle modifiche più attese riguarda l'abbassamento del limite di età per conseguire la patente. La B, che serve a guidare le auto, sarà rilasciata già a 17 anni. E nel nuovo testo entra la categoria specifica delle bici elettriche. Si chiameranno "bici a propulsione" e per montarle in strada bisognerà indossare obbligatoriamente il casco. Per le bici a pedalata assistita o muscolare, il casco sarà invece obbligatorio soltanto per chi ha meno di 14 anni. La riforma del testo dedica un capitolo anche ai reati della circolazione stradale. Della cronaca al Codice: sono previsti come reati le gare clandestine, il parcheggio abusivo, le alterazioni di targhe, la fuga all'alt o la forzatura del posto di blocco assieme alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Comporteranno la decurtazione di punti da 1 a 10 a seconda della gravità del reato, fino al ritiro della patente.
Revisione delle sanzioni
Vengono riviste tutte le sanzioni, con una regola di fondo che elimina l'aumento automatico delle multe ogni due anni. Più consistenti gli importi per le violazioni in presenza di circostanze più gravi come neopatentati, mezzi pesanti, utenti vulnerabili, condizioni psicofisiche alterate. Ma le sanzioni vengono anche ridotte per l'eccesso di velocità, anche in situazioni più gravi. I proventi in ogni caso vengono destinati interamente alla sicurezza stradale. Viene istituito poi il "divieto di guida" che sostituisce la sospensione della patente: non ci sarà più una durata minima e massima e non sarà più il prefetto a decidere, sarà tutto automatico e immediato.
Velocità, punti e verbali
Le sanzioni principali passano da 82 a 21 e vengono arrotondate di 5 o 10 euro. Confermato lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni. Per il superamento dei limiti di velocità vengono introdotti i criteri di progressività e proporzionalità. Per esempio, in autostrada si pagheranno 10 euro per ogni km/h in più, in città 5 o 10 euro, a seconda della gravità della violazione, per ogni km/h in eccesso.
Ricorsi e ausiliare di polizia stradale
Lo stesso concetto di progressività e proporzionalità riguarderà, sempre sulla velocità, la durata del divieto di guida (che scatterà oltre i 20 km/h in più in autostrada e oltre i 40 km/h in più in città) e i punti: la decurtazione sarà di 4, 6 o 8 punti a seconda della gravità della violazione. Novità anche sulle spese che aggravano i verbali inviati successivamente al proprietario dell'auto che non potranno contenere i costi per l'accertamento, l'assistenza legale e il recupero credito. Voci che facevano lievitare a dismisura l'importo della sanzione.
Non cambiano le soglie per riscontrare la guida in stato di ebbrezza, così come restano invariati i termini per presentare ricorso al giudice di pace (30 giorni) o prefetto (60 giorni). Viene introdotta anche la figura dell'ausiliare di polizia stradale, che potrà regolare il traffico in casi di congestione stradale, in assenza di semafori e potrà intervenire per rilevare gli incidenti con danni a cosa nelle strade urbane o extraurbane secondarie.