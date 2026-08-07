Crepe sui Boeing 737 Max, ispezione della Faa su aerei a rischio

AGI - La Federal Aviation Administration ha ordinato ispezioni su alcuni modelli Boeing 737 Max dopo il riscontro di crepe nelle componenti strutturali di velivoli Boeing di precedente generazione. Secondo quanto riporta Cbs News, la direttiva riguarda 471 aerei negli Stati Uniti e 1.429 a livello globale.
L'autorità statunitense ha emesso l'ordine per i modelli 737 Max 8, 737 Max 9 e 737-8200 in seguito a segnalazioni relative a crepe individuate nella fascia di rinforzo strutturale attorno al portellone di servizio anteriore, vicino alla zona galley sul lato destro di alcuni Boeing 737 più datati. Secondo la Faa, al momento non sono state rilevate crepe sui jet 737 Max interessati dalla direttiva. L'ordinanza stabilisce una tempistica per le ispezioni obbligatorie con l'obiettivo di individuare eventuali fessurazioni ed eseguire le riparazioni necessarie prima che possano rappresentare un problema di sicurezza.
Le crepe nella 'bear strap'
La Faa ha precisato che le crepe osservate sugli aerei più vecchi si sono sviluppate nella cosiddetta 'bear strap', elemento che rinforza le aree attorno ai portelloni e alle uscite di emergenza e che può essere soggetto a fessurazioni dovute alle sollecitazioni accumulate durante decolli e atterraggi.
Le precedenti ispezioni di Boeing sui velivoli
Boeing ha dichiarato di aver informato gli operatori dei 737 Next Generation del problema già nel 2019, fornendo istruzioni per le ispezioni raccomandate. Il costruttore ha aggiunto di aver esteso nel 2024 le ispezioni anche ai 737 Max, in considerazione delle similitudini progettuali e costruttive con la famiglia Next Generation. La società ha inoltre affermato di essere impegnata nell'analisi delle cause delle crepe per prevenirne il verificarsi sui futuri velivoli.
Southwest Airlines ha comunicato che sta esaminando la direttiva della Faa e che effettuerà le verifiche previste sui velivoli coinvolti entro le scadenze fissate dall'autorità. United Airlines ha invece indicato di non prevedere impatti sulle operazioni nel breve termine e di programmare le ispezioni durante gli interventi di manutenzione pesante.