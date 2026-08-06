Antitrust, multa da 2,6 milioni a Bird, Dott e Lime a Roma

L’#AGCM ha concluso con sanzioni per 2,675 milioni di euro le istruttorie nei confronti di Bird, Dott e Lime, i tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio del Comune di Roma, per il periodo 2023-2026. … pic.twitter.com/TdKB1fETAv