Chi è Stazi, esperto di Authority alla guida di Consob

AGI - Ieri sera il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, visto il parere favorevole espresso nelle scorse settimane delle competenti Commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina di Guido Stazi a Presidente della Consob. La formalizzazione della nomina chiude un percorso durato alcuni mesi, con il mandato dell'ex presidente Paolo Savona che è scaduto a marzo scorso. Il confronto in maggioranza ha occupato alcuni mesi, con la scelta finale che è ricaduta su un profilo tecnico che già conosce la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Gli incarichi
L'ultimo incarico di Stazi è stato quello di segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dall'8 marzo 2022. In precedenza, sempre in Antitrust, era stato responsabile del Comitato Valutazioni Economiche. E' stato Capo di Gabinetto dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2005-2012) e Segretario Generale della Consob (2013-2017).
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Stazi è stato assistente di Politica Economica presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza e di Scienza delle Finanze alla Luiss di Roma. Ha insegnato Economia e Politica della Concorrenza nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena. E' stato editorialista del quotidiano MF-Milano Finanza e autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale.
Nella sua audizione di fronte alle Commissioni Finanze del Parlamento Stazi ha specificato: "Intendo assumere questo incarico con la volontà di imprimere un ulteriore impulso all'azione della Consob, valorizzando - insieme ai colleghi della Commissione e a tutto il personale dell'Istituto - il patrimonio di competenze, esperienza e innovazione costruito negli anni".
L'obiettivo, ha aggiunto, "sarà quello di rafforzare la capacità dell'Autorità di interpretare e governare la trasformazione dei mercati, promuovendo una vigilanza moderna, efficace ed orientata al rischio, in grado di sostenere la tutela del risparmio, lo sviluppo del mercato dei capitali e la competitività del sistema economico".