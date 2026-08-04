I ricavi di SpaceX volano (+92%) nei primi conti dopo l'Ipo
I ricavi di SpaceX volano (+92%) nei primi conti dopo l'Ipo. Musk: "Altra pietra miliare"
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I ricavi di SpaceX volano (+92%) nei primi conti dopo l'Ipo. Musk: "Altra pietra miliare"

Ricavi a 7,8 miliardi, Starlink a 12 milioni di abbonati e 15,8 miliardi investiti nell'IA. Musk annuncia nuovi satelliti e più capacità di calcolo.
Alessandro Frau
SpaceX
Manuel Mazzanti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Un razzo di SpaceX
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AGI - SpaceX ha pubblicato i primi risultati trimestrali da società quotata, con ricavi in forte crescita e sopra le attese di Wall Street. Nel trimestre aprile-giugno il fatturato ha raggiunto 7,8 miliardi di dollari, in aumento del 92% su base annua, contro stime degli analisti per poco più di 6,8 miliardi.

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La società ha chiuso il periodo con una perdita netta di 541 milioni di dollari. Al netto di alcune componenti di costo, SpaceX ha però indicato un utile rettificato di 3,5 miliardi. A trainare i conti è stata soprattutto Starlink: il segmento che comprende il servizio di internet satellitare ha generato quasi 4,3 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre.

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Liquidità di SpaceX oltre 90 miliardi dopo l'Ipo

La liquidità di SpaceX ha superato i 90 miliardi di dollari dopo l'Ipo record di giugno. Secondo Cnbc, grazie ai proventi del collocamento la società dispone ora di 93,5 miliardi di dollari tra cassa e attività equivalenti, rispetto ai 24,7 miliardi registrati alla fine del primo trimestre. Nello stesso periodo il debito e le passività legate ai leasing finanziari sono saliti a 36,8 miliardi di dollari, dai 22 miliardi di tre mesi prima.

Starlink raggiunge 12 milioni di abbonati

Starlink ha raggiunto 12 milioni di abbonati nel secondo trimestre, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17% in più rispetto alla fine di marzo. La rete satellitare ha registrato una forte espansione negli ultimi anni: gli abbonati erano saliti a 8,9 milioni alla fine del 2025 e sono poi cresciuti di quasi il 16% nei primi tre mesi dell'anno.

Nel trimestre aprile-giugno il ritmo di crescita è ulteriormente accelerato, con un aumento del 17%. Il ricavo medio per utente si è attestato a 66 dollari, invariato rispetto al trimestre precedente ma in forte calo rispetto agli 85 dollari registrati un anno fa.

Investimenti record nell'intelligenza artificiale

SpaceX ha sostenuto investimenti in conto capitale per 18,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con la gran parte della spesa destinata all'intelligenza artificiale. Nel dettaglio, 15,8 miliardi di dollari sono stati investiti nelle attività legate all'IA, mentre la divisione spaziale ha assorbito quasi 1,2 miliardi e il segmento incentrato su Starlink circa 1,4 miliardi.

Il dato complessivo ha superato nettamente le attese degli analisti, che indicavano investimenti per circa 13,2 miliardi di dollari. Dopo i risultati pubblicati nelle ultime settimane da Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon, l'attenzione degli investitori resta concentrata sull'aumento dei costi legati all'intelligenza artificiale e sulla capacità delle società tecnologiche di trasformare gli investimenti record in ricavi e profitti.

La partnership con Nvidia per lo "space compute"

SpaceX ha annunciato una partnership con Nvidia per collaborare alla progettazione dello "space compute", hardware destinato a eseguire modelli e servizi di intelligenza artificiale su satelliti in orbita alimentati attraverso pannelli solari.

Le due società lavoreranno alla progettazione del carico di calcolo satellitare "Starmind AI1". Secondo SpaceX, ogni satellite sarà equipaggiato con Gpu Nvidia Rubin e Cpu Vera, con l'obiettivo di offrire capacità di calcolo paragonabile a quella dei data center terrestri.

Elon Musk: "Un'altra pietra miliare"

Elon Musk ha aperto la conference call sui risultati trimestrali di SpaceX definendoli "un'altra pietra miliare" nel percorso di crescita dell'azienda. Guardando ai prossimi sviluppi, Musk ha annunciato che i primi satelliti Starlink V3 saranno portati in orbita con il prossimo volo di Starship.

Secondo il fondatore della società, il servizio di internet satellitare Starlink potrebbe arrivare in futuro a fornire la maggior parte della connettività internet mondiale. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, Musk ha parlato di progressi "rapidi" nello sviluppo di Grok e ha annunciato che la nuova versione 4.6 dovrebbe essere disponibile "probabilmente la prossima settimana".

Musk ha inoltre spiegato che SpaceX prevede di costruire oltre 2 gigawatt di capacità di calcolo entro quest'anno e di avvicinarsi ai 10 gigawatt entro la fine del prossimo. Per realizzare i propri data center, la società intende utilizzare esclusivamente hardware Nvidia.

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