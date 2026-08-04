Così il boom dell'IA sta trasformando l'economia Usa

AGI – L'economia statunitense continua a puntare sempre di più sull'intelligenza artificiale. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo il quale le aziende tecnologiche a stelle e strisce stanno spendendo centinaia di miliardi di dollari per soddisfare le esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale e stanno emettendo miliardi di dollari di debito per finanziare tali acquisti. Più in generale, la rapida espansione dei data center sta alimentando la spesa per le costruzioni, le assunzioni e le entrate comunali. Nel frattempo, il rally del mercato azionario, trainato dall'aumento delle azioni dei produttori di chip e di altre aziende che beneficiano del boom dell'intelligenza artificiale, ha portato a un massiccio incremento della ricchezza delle famiglie. E ciò contribuisce a sostenere la spesa dei consumatori.
Secondo il Wsj, che cita l'economista di Oxford Economics Michael Pearce, è probabile che nel complesso questi fattori siano responsabili di circa un terzo della recente crescita economica del Paese. Tuttavia la forza che l'economia sta traendo dal boom dell'intelligenza artificiale rappresenta anche una vulnerabilità: cosa accadrebbe se questo boom si esaurisse? "Attualmente viviamo in un'economia fortemente guidata dall'intelligenza artificiale - ha affermato l'economista di Barclays Jonathan Millar - è difficile immaginare che saremmo altrettanto resilienti senza questo impulso".
Impatto economico dell'intelligenza artificiale
Calcolare con precisione quanto l'economia stia traendo vantaggio dall'intelligenza artificiale è tutt'altro che semplice e soggetto a errori. Ciononostante, l'impatto sembra essere considerevole.
Investimenti e crescita del Pil
I dettagli del rapporto della scorsa settimana sul Pil, che misura la crescita economica in base a ciò che il Paese produce, hanno mostrato che gli investimenti delle imprese in settori legati all'intelligenza artificiale continuano ad aumentare. La spesa per software, costruzione di data center e apparecchiature informatiche e di comunicazione, se mantenesse lo stesso ritmo per 12 mesi, ammonterebbe a circa 1.500 miliardi di dollari. Un dato che si confronta con un tasso annuo di circa 1.000 miliardi di dollari registrato due anni fa. Il Dipartimento del Commercio ha riferito che a giugno la spesa per la costruzione di data center ha raggiunto i 68,3 miliardi di dollari su base annua, con un aumento di 21,5 miliardi rispetto all'anno scorso. stabilimenti statunitensi.
Contrazione di altri settori
La spesa per tutte le altre costruzioni private - da case a centri commerciali a ospedali - è diminuita di 101,6 miliardi di dollari nello stesso periodo. Anche i commenti inclusi nel rapporto di ieri sulla produzione manifatturiera a luglio dell'Institute for Supply Management hanno evidenziato una solida domanda legata all'intelligenza artificiale. Non tutta la spesa legata alla tecnologia è stata destinata all'intelligenza artificiale: una parte è stata impiegata, ad esempio, per l'acquisto di computer destinati alle scrivanie degli impiegati.
Importazioni e inflazione
D'altro canto, lo sviluppo dell'IA sta investendo ingenti somme anche in altre categorie di spesa in conto capitale, come i sistemi di raffreddamento e i generatori di emergenza. Una parte consistente dei componenti necessari per lo sviluppo, come ad esempio i chip di memoria, viene importata, quindi parte della spesa per l'IA non sta incrementando direttamente la produzione statunitense e, di conseguenza, il Pil. Nei primi cinque mesi di quest'anno, ad esempio, gli Stati Uniti hanno importato da Taiwan circa 90 miliardi di dollari in apparecchiature informatiche, semiconduttori e altri componenti elettronici. Un dato che si confronta con i circa 20 miliardi spesi nei primi cinque mesi del 2024. Inoltre, nonostante i calcoli di Pearce sull'incremento del Pil Usa legato all'IA, l'inflazione sta erodendo il valore della spesa per l'IA.
L'impennata dei prezzi dei chip significa che gli acquirenti non ottengono più lo stesso rapporto qualità-prezzo di un tempo. Nonostante ciò, come rivela la Federal Reserve il patrimonio netto delle famiglie statunitensi ha raggiunto i 174 trilioni di dollari, con un aumento di 13 trilioni rispetto al 2025, dovuto principalmente ai guadagni azionari, a loro volta in gran parte legati all'IA. Da allora, l'indice S&P 500 è cresciuto di circa il 15%, quindi è probabile che il patrimonio netto sia ora superiore di migliaia di miliardi di dollari. E, come nota il Wsj, quando il patrimonio netto delle persone aumenta, queste spendono con maggiore libertà. Le stime di questi effetti della ricchezza variano, ma gli economisti generalmente ritengono che per ogni dollaro di ricchezza guadagnata in borsa, le persone spendano qualche centesimo in più. La spesa dei consumatori con redditi più elevati, che detengono la maggior parte delle azioni, è quella che ne trae maggior beneficio. "Senza questo boom degli investimenti, credo sia abbastanza chiaro che l'economia Usa avrebbe avuto un andamento più lento", ha affermato Pearce.