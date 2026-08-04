Prorogato al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio

AGI - Il Cdm, a quanto si apprende, ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi fino al 25 agosto. La misura attuale, composta da 14 centesimi di taglio delle accise e 3 centesimi di taglio delle imposte, è entrata in vigore il 28 luglio e sarebbe scaduta il 6 agosto.
Sul provvedimento, viene riferito, si sarebbero confrontati prima del Cdm la premier Giorgia Meloni, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Salvini: "Chiedere le risorse dalle banche italiane"
"Il tema del taglio delle accise su benzina e gasolio è fondamentale, spero che si faccia il massimo. Per fare il massimo i soldi ad esempio li devi chiedere non ai fumatori o ai ragazzi che bevono un cocktail d'estate ma alle banche che stanno facendo decine di miliardi di euro di utili. Con una piccola parte di questi utili, penso alle grandi banche non alle piccole dei territori, abbassi le accise non per 15 giorni ma per un anno. Questa sarà la proposta che come Lega porteremo al tavolo". Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, prima del Cdm.
Bonelli: "Governo che ha reso gli italiani più poveri"
"Matteo Salvini continua a fare opposizione su X, dimenticando di essere vicepresidente del Consiglio di un governo che, con le sue politiche energetiche, ha reso gli italiani più poveri. Oggi invoca il taglio delle accise, ma governa da quasi tre anni e carburanti e bollette restano tra i più cari d'Europa". Lo sottolinea Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, rammentando che contro il carobenzina le risorse si sarebbero potute recuperare.
"Salvini vive di slogan, mentre gli italiani pagano il prezzo del fallimento della politica energetica del governo Meloni, che ha favorito le fonti fossili invece di investire nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica. Le chiacchiere su X non abbassano il prezzo della benzina - conclude l'esponente rossoverde -: servono scelte che questo governo non ha mai preso".