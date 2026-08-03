Ferragosto 2026, Napoli 'capitale' del turismo

AGI - Con un tasso di occupazione media attesa dell’87%, che sale al 90% nella settimana di Ferragosto, Napoli si colloca al primo posto tra le città italiane per presenze alberghiere nel mese di agosto. È quanto rileva l’indagine di Confindustria Alberghi condotta tra le imprese associate, che registra a livello nazionale un’occupazione media del 71%, in aumento di oltre sei punti rispetto al 64,8% dello stesso periodo del 2025. Le destinazioni urbane si attestano invece sotto la media nazionale, fermandosi al 68,6%, con il 41,7% delle strutture che segnala un calo delle prenotazioni.
A sostenere i volumi estivi del capoluogo campano è principalmente la componente italiana della domanda. I flussi provenienti dall'estero tendono invece a redistribuirsi sulla primavera e sull'autunno. I dati dell'Osservatorio Turistico Urbano del Comune di Napoli confermano l'incremento nei periodi tradizionalmente di bassa stagione, con 1.750.000 presenze a gennaio e 1.700.000 a febbraio, a fronte di una stima di circa 2,2 milioni di presenze per il mese di settembre.
Tendenza nazionale
Il quadro cittadino rispecchia la tendenza nazionale misurata dall'indice StagioMetro di Demoskopika: le presenze concentrate nel quadrimestre giugno-settembre sono scese al 56,9% del totale, mentre i mesi primaverili e autunnali sono arrivati a raccogliere quasi il 30% delle preferenze complessive.
Impatto sull’organizzazione
L'impatto di questa trasformazione sull'organizzazione dell'offerta e dei servizi è evidente."Il fatto che Napoli non sia più una città esclusivamente primaverile non è più una previsione, è una condizione acquisita, e va trattata come tale. - spiega Amedeo Conte, CEO di Worldtours- Il punto è che una stagione distribuita su dieci mesi non è una stagione lunga: è una stagione diversa, che richiede un'organizzazione diversa. Nel comparto dei servizi questo significa riprogrammare flotte, contratti e personale su un calendario che non ha più un centro. Agosto a Napoli oggi tiene, e tiene bene, ma tiene grazie al mercato interno, mentre tutta la crescita di quest'anno è arrivata dall'estero. Il turista straniero è quello che si sta spostando con più decisione su aprile, maggio e settembre, e lo fa anche per ragioni climatiche. Se la programmazione della città insegue quel movimento e basta, agosto resta scoperto proprio nel segmento che cresce".
Gestione dei calendari
Il riassetto dei flussi impone una riflessione sulla gestione dei calendari cittadini. Se il mese di settembre beneficia dell'attenzione legata a grandi eventi come la Coppa America, la tenuta di agosto pone il problema di definire l'offerta urbana in un periodo dell'anno privo di grandi appuntamenti e penalizzato dalle alte temperature, bilanciando la crescita estera delle mezze stagioni con la tenuta della domanda interna estiva.