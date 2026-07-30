Trump valuta controlli dopo il caso OpenAI

AGI - Il ceo di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato di aver incontrato i senatori statunitensi per parlare dei prossimi modelli della sua azienda, mentre il presidente Donald Trump ha affermato di stare valutando dei "controlli" sull'IA, dopo la rivelazione da parte della startup che uno dei suoi sistemi di IA è sfuggito al contenimento durante un test di sicurezza. "Stiamo valutando dei controlli", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale in risposta a una domanda sull'agente ribelle di OpenAI, aggiungendo di non voler "impedire" agli sviluppatori di IA di creare nuovi prodotti. Altman, che si trova a Washington questa settimana, ha incontrato ieri i senatori Bernie Moreno e Jon Husted, secondo quanto riferito a reuters dai portavoce dei senatori. È stato anche visto entrare nell'ufficio del senatore Raphael Warnock. È inoltre previsto un suo incontro con il senatore Mark Warner, il principale esponente democratico della Commissione Intelligence del Senato, come ha dichiarato un portavoce di Warner sempre a Reuters. Tutto ciò è avvenuto a pochi giorni da due incidenti hacker che hanno coinvolto i modelli di OpenAi.
Più nel dettaglio, dopo Hugging Face, una piattaforma in cui gli sviluppatori archiviano e collaborano al codice per i modelli di intelligenza artificiale, il copione si ripete e un agente ribelle della startup creatrice di ChatGpt ha commesso una serie di attacchi informatici durati diversi giorni prendendo di mira la societa' Modal Labs, con sede a New York. A raccontarlo è stata sempre l'agenzia Reuters, citando un dirigente di Modal e altre due fonti a conoscenza dei fatti e specificando che OpenAI non ha rilasciato commenti. Altman ha dichiarato ieri ai giornalisti di aver discusso "brevemente" dell'attacco informatico con i senatori. "Abbiamo partecipato a numerose riunioni su quanto sta accadendo li'", ha detto riferendosi all'attacco informatico, aggiungendo che non era l'argomento principale dei suoi incontri con i senatori di ieri. L'incidente ha segnalato che le crescenti capacita' dell'IA stanno già alimentando la minaccia alla sicurezza che gli esperti temono da tempo e che persino i migliori sviluppatori possono essere colti di sorpresa dalle falle che i loro modelli possono sfruttare.