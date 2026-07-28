Real Madrid record ricavi: 1,221 miliardi di euro

AGI - Il Real Madrid ha chiuso la stagione 2025/26 con ricavi operativi record di 1,221 miliardi di euro, in crescita del 3,1% rispetto all'esercizio precedente, sostenuti dall'aumento degli incassi dello stadio rinnovato e dalla crescita delle sponsorizzazioni.
I numeri del Real Madrid
L'utile netto si è attestato a 26,3 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto ai 24,3 milioni del 2024/25. L'Ebitda ha raggiunto 287 milioni di euro, mentre il patrimonio netto al 30 giugno 2026 è salito a 624,4 milioni.
I ricavi dello stadio
A trainare i conti sono stati in particolare i ricavi dello stadio, cresciuti dell'11% a 363 milioni di euro, e quelli del marketing, aumentati del 6% a 539 milioni, grazie al rinnovo dei principali accordi di sponsorizzazione e all'ingresso di nuovi sponsor.
Gli investimenti
Sul fronte sportivo, il club ha investito 161 milioni di euro nell'acquisto di giocatori nella scorsa stagione e sottolinea di continuare a rafforzare la rosa. Quanto al progetto di ammodernamento del Santiago Bernabe'u, il Real Madrid indica in 1,407 miliardi di euro l'investimento complessivo sostenuto finora per la ristrutturazione dell'impianto.