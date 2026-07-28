Cade l'ultimo diaframma della galleria del Brennero

AGI - Traguardo storico sotto le Alpi. Austria e Italia si sono unite grazie al progetto ferroviario della Galleria di Base del Brennero (Bbt). Infatti, i diaframmi di entrambe le gallerie di linea sono stati abbattuti simultaneamente. Gli escavatori con martello demolitore sono entrati in azione nelle gallerie principali est e ovest del lotto costruttivo 'H53 Pfons-Brennero' per l'asportazione del materiale.
L'abbattimento dell'ultimo diaframma di roccia è avvenuto questa mattina. Solo pochi istanti dopo, tra i festeggiamenti, i minatori e i responsabili di progetto hanno fatto il loro primo ingresso nella sezione di galleria sull'altro lato del confine di Stato stringendo la mano alle colleghe e ai colleghi italiani.
Il collegamento
Con questo abbattimento di diaframma, lo scavo austriaco del lotto di costruzione 'H53 Pfons-Brennero' si è congiunto alle gallerie principali gia' completate del lotto italiano 'H61 Mules 2-3'.
A circa 1400 metri di profondità sotto il Passo del Brennero si sono creati cosi' due nuovi collegamenti transfrontalieri tra Austria e Italia. Per raggiungere al traguardo sono stati impiegati due diversi metodi di scavo. Sul lato italiano, le frese meccaniche (Tbm) 'Virginia' e 'Flavia' hanno scavato meccanicamente le due gallerie principali fino al confine di Stato, su quello austriaco l'avanzamento è avvenuto in modo tradizionale, tramite scavo con esplosivo.