Quest'estate gli italiani hanno scelto le 'micro-vacanze'

AGI - L'estate 2026 farà registrare circa tre milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso e conferma il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani con ferie sempre più "spezzettate" e una preferenza crescente per soggiorni più brevi distribuiti nell'arco della stagione: per il 58% degli italiani, infatti, l'estate è caratterizzata da più periodi di vacanza separati (solo un quarto ha programmato un'unica vacanza estiva, prevalentemente breve), mentre il 17% non farà nessuna vacanza.
A dominare la stagione saranno soprattutto le microvacanze: il 69% degli italiani prevede infatti uno o più brevi soggiorni, una quota superiore a quella di chi effettuerà una classica vacanza di almeno una settimana (52%). La vacanza principale - tra giugno e settembre - resta comunque ad agosto per il 43% (a settembre il 22%) e, per il 26%, sarà anche una vacanza lunga.
Le mete: cresce la scelta dell'Italia
Tra le destinazioni, le incertezze dello scenario internazionale influenzano le scelte di viaggio, favorendo le località italiane (si riduce infatti dal 44% al 37% la quota di italiani che trascorrerà le vacanze all'estero). Il numero di persone che viaggerà in un paese extraeuropeo rispetto all'anno scorso è più che dimezzato con una punta di -67% per le scelte che riguardano i break. È quanto emerge dall'indagine di Confturismo-Confcommercio, in collaborazione con Swg, sulle vacanze degli italiani 2026.
Il budget delle vacanze
Quanto al budget di spesa, la quota media complessiva prevista per le vacanze estive è pari a 1.165 euro pro capite. Gli italiani, dunque, continuano a partire, ma tendono a distribuire il budget su più periodi di vacanza e a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno, privilegiando soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare con una maggiore attenzione ai costi. Infatti, ad agosto il 31% degli italiani andrà nelle seconde case o ricorrerà all'ospitalità di amici e parenti, confermando come le disponibilità economiche continuino a rappresentare uno dei principali fattori che incidono sulle vacanze. Il 10% degli italiani non potrà concedersi nemmeno un giorno di ferie per motivi economici.
Le differenze di reddito
Le difficoltà sono particolarmente evidenti tra le famiglie con un reddito annuo inferiore ai 18 mila euro (il 31% non partirà affatto), mentre per le famiglie con un reddito superiore ai 54 mila euro annui oltre sei su dieci prevedono più periodi di vacanza, comprendendo almeno un soggiorno di una settimana o più.
Le parole di Pinzger
"L'estate 2026 - ha dichiarato Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcommercio - conferma sfide ed opportunità per il turismo: da un lato, resta prioritario sostenere i consumi interni per consentire ad un maggior numero di italiani di concedersi una vacanza; dall'altro, la tendenza a distribuire il budget su più periodi di vacanza può favorire la valorizzazione delle aree interne e dei borghi. Come Confturismo-Confcommercio ribadiamo l'esigenza di costruire, insieme al Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, una strategia condivisa per promuovere questi territori, governare i flussi nelle destinazioni a maggiore pressione turistica, rafforzare la competitività del turismo italiano".