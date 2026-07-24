Il nuovo badge di Facebook per smascherare i profili fake

AGI - Meta ha annunciato il lancio di Facebook Verified, un nuovo badge gratuito che certifica l'autenticità dei profili personali sulla piattaforma.
L'iniziativa punta a offrire agli utenti un modo semplice per sapere se dietro un account c'è' una persona reale, in un contesto in cui gli strumenti di intelligenza artificiale rendono sempre più facile creare contenuti, profili e messaggi falsi o costruiti ad arte.
Come funziona il nuovo badge di Meta
La verifica avviene attraverso un breve video-selfie, che viene confrontato con le foto già presenti sul profilo per confermare l'identità dell'utente. La procedura è gratuita e richiede generalmente pochi minuti. Per ottenere il badge, gli utenti devono avere almeno 18 anni, rispettare gli standard della community di Meta, in particolare le norme contro frodi, truffe e pratiche ingannevoli, e non mostrare comportamenti ritenuti non autentici. Il sistema è riservato ai profili personali e, almeno per ora, non è disponibile per le Pagine ne' per gli account in Professional Mode.
Le tappe dello strumento
Meta ha spiegato che il rilascio avverrà gradualmente, partendo da alcuni mercati selezionati, con l'obiettivo di estendere successivamente il servizio a livello globale. Una volta verificato, il badge sarà visibile inizialmente su Marketplace, Facebook Dating, nei Gruppi e sul profilo dell'utente. In una fase successiva verrà esteso anche ai post pubblicati nel Feed. La verifica è gratuita e viene effettuata una sola volta. L'azienda sottolinea che il badge indica esclusivamente che il profilo appartiene a una persona reale che ha completato la procedura di verifica e soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla piattaforma.
Non rappresenta invece un'approvazione dell'utente da parte di Meta ne' una garanzia sulla sua affidabilità.
Un mezzo necessario
Secondo Meta, l'introduzione di Facebook Verified risponde alla necessità di distinguere le persone reali dai profili creati o gestiti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, rafforzando la fiducia degli utenti nelle interazioni su servizi come Marketplace, Dating e Gruppi.
L'annuncio arriva dopo uno spot diffuso e pubblicizzato da Meta nei giorni scorsi in cui si ribadiva come fossero ancora le persone ("people") a essere al centro dei progetti dell'azienda. "Meta ha sempre creduto nel dare alle persone il potere di condividere, connettersi e dare forma al proprio mondo nel modo che preferiscono", ha scritto Mark Zuckerberg su Facebook. "Con l'ingresso in questa nuova fase dell'intelligenza artificiale, continuiamo a credere che il futuro debba essere per tutti. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione di ogni persona gli strumenti per esprimere appieno il proprio potenziale e fare in modo che i benefici della tecnologia siano accessibili e distribuiti a tutti".