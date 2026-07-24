La Bce ha svelato i disegni finalisti per le nuove banconote

AGI - La Banca centrale europea (Bce) ieri ha presentato i disegni finalisti del concorso per le nuove banconote in euro e ha avviato un sondaggio pubblico, invitando i cittadini di tutta Europa a contribuire alla scelta definitiva.
Le proposte ruotano attorno a due temi, 'Cultura europea' e 'Fiumi e uccelli', e ai motivi decorativi selezionati per rappresentarli.
Lagarde: "Rinsalderanno la nostra identità comune"
"Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento, sono una delle espressioni più tangibili dell'Europa", ha spiegato la presidente dell'istituto, Christine Lagarde. "Coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune".
Le proposte sono state selezionate nell'ambito di un concorso indetto a livello di Unione europea, che ha raccolto oltre 1.200 candidature. A 25 di loro è stato poi chiesto di sviluppare una proposta per uno o per entrambi i temi. La scelta delle dieci proposte finali è stata affidata a una giuria indipendente di 21 esperti appartenenti a discipline diverse - grafica, comunicazione, neuroscienze e storia - ciascuno designato dalla banca centrale del rispettivo paese dell'area dell'euro.
I criteri per la scelta definitiva
Ora la parola passa ai cittadini. Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di svolgere un sondaggio online sulle dieci proposte, aperto fino al 21 settembre 2026. In parallelo, una società di ricerca indipendente condurrà una rilevazione con le stesse domande su un campione rappresentativo di cittadini dell'area dell'euro. Una volta selezionato il progetto definitivo, la Bce pubblicherà un rapporto sui risultati di entrambi i sondaggi. La decisione finale sul disegno delle nuove banconote è attesa intorno alla fine dell'anno. Il Consiglio direttivo la adotterà sulla base di una combinazione di contributi: le conclusioni della giuria, una valutazione tecnica e i risultati dei due sondaggi. La proposta selezionata sarà poi sviluppata e testata prima di entrare in produzione. L'immissione in circolazione delle nuove banconote è prevista negli anni successivi.
Le serie precedenti manterranno il proprio valore e continueranno a circolare accanto a quella nuova. Si tratta della prima riprogettazione completa delle banconote in euro dopo la loro emissione nel 2002. "La progettazione della nuova veste grafica delle banconote in euro si inquadra nell'azione a lungo termine dell'Eurosistema, volta a garantire che il contante resti un mezzo di pagamento sicuro, efficiente e vicino ai cittadini e preservi il loro accesso alla moneta pubblica e la loro libertà di scegliere come pagare", ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce.
Le nuove tecnologie
L'emissione periodica di nuove serie consente di sfruttare i progressi tecnologici per restare un passo avanti rispetto alle tecniche di falsificazione, spiega la Bce. Le nuove banconote avranno caratteristiche di sicurezza più avanzate, pensate anche per agevolarne il riconoscimento e l'accessibilità da parte delle persone con problemi visivi. La Bce punta inoltre a ridurne l'impronta ambientale, rendendole più resistenti all'usura e ricorrendo a materiali e processi di produzione più sostenibili.