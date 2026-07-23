Farnborough, l'accordo per il Global Combat Air Programme

AGI - In occasione del Farnborough International Airshow 2026, i Sovereign Effects Partners (SEP) - costituiti da MBDA UK, MBDA Italia, Mitsubishi Electric e Mitsubishi Heavy Industries - hanno siglato un accordo di collaborazione, volto a sostenere il Global Combat Air Programme (GCAP).
Tecnologie ingegneristiche congiunte
Il nuovo accordo prevede un modello operativo in cui i SEP continuano a collaborare su un'ampia gamma di attività congiunte, con l'obiettivo di supportare Edgewing nella realizzazione della piattaforma principale del GCAP. Le attività, si legge in una nota, includono anche la fornitura di consulenza specialistica e servizi di ingegneria, relativi alle tecnologie di ottimizzazione e all'integrazione digitale degli effettori.
Gli obiettivi, viene sottolineato, saranno perseguiti attraverso l'impiego di tecnologie e processi all'avanguardia, per garantire le migliori capacità di combattimento aereo di nuova generazione, preservando al contempo la sovranità tecnologica e operativa. L'accordo tra i Sovereign Eeffects Partners è una chiara indicazione di un approccio collaborativo che porta ad agire come un team unico a sostegno del Global Combat Air Programme - superando i confini nazionali - per garantire che le capacità relative a effettori complessi di nuova generazione possano potenziare la nuova piattaforma GCAP.
L'intesa non prevede lo sviluppo congiunto degli effettori, bensì allinea i rispettivi approcci nazionali in materia e favorisce l'integrazione digitale dei sistemi nel GCAP.