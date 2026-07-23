Auto, per Acea Ue le immatricolazioni vetture aumentate 13,6%

AGI - Le immatricolazioni di nuove auto nell'Unione Europea sono aumentate del 13,6% su base annua a giugno e del 5,7% nel primo semestre, trainate dai veicoli elettrici. Lo rileva l'Acea (Associazione europea costruttori auto).
Complessivamente, nei primi sei mesi dell'anno sono state vendute quasi 5,9 milioni di nuove auto, nonostante un contesto geopolitico sfavorevole che pesa sulle prospettive, ha sottolineato l'Acea nel comunicato stampa.
Il mercato delle auto
"Il mercato continua a beneficiare di una forte domanda di veicoli elettrici, alimentata principalmente dalle misure di sostegno" per queste tecnologie, ha aggiunto l'associazione. Nei primi sei mesi dell'anno, tale aumento ha interessato tutte le tipologie di veicoli elettrici, siano essi completamente elettrici (+40,5% rispetto al primo semestre del 2025), ibridi plug-in (+22,5%) o ibridi non plug-in (+13,2%). Tuttavia, nel periodo gennaio-giugno, le auto ibride non plug-in sono rimaste i modelli più popolari tra gli europei, con una quota di mercato del 37,3%. Seguono i veicoli con motore a combustione interna - benzina e diesel - che continuano il loro declino ma rappresentano ancora il 29,7% della quota di mercato (rispetto al 37,8% dell'anno precedente). Le auto completamente elettriche seguono una traiettoria opposta, con la loro quota di mercato in aumento dal 15,6% nel primo semestre del 2025 al 20,7% nel primo semestre del 2026.
Grazie a questo slancio positivo, nei primi sei mesi dell'anno, l'ordine di grandezza delle vendite di auto nuove è paragonabile per i veicoli completamente elettrici (1,2 milioni) e per le auto a benzina (1,3 milioni).
La fotografia dell'Europa
Tre paesi da soli hanno rappresentato quasi i due terzi delle nuove immatricolazioni di auto elettriche, con una forte crescita delle vendite: Francia (+62,9%), Germania (+48%) e Danimarca (+41,2%). È in Francia che il calo delle vendite di auto nuove a benzina è stato più marcato (-34,2%), sebbene la tendenza al ribasso sia significativa anche in altri importanti mercati come Spagna (-18,5%), Germania (-18,2%) e Italia (-17,1%).
I principali prdouttori
Anche nel primo semestre dell'anno, la classifica dei produttori rimane dominata da Volkswagen, che detiene il 26,5% della quota di mercato e ha registrato un aumento del 2,6% del volume delle vendite, trainato dai marchi Skoda e Audi. Stellantis si posiziona al secondo posto con una quota di mercato del 16,4% e vendite in crescita del 6% grazie a Fiat e Opel. Renault, al terzo posto, ha visto la sua quota di mercato scendere al 10,5% dal primo semestre del 2025 e le sue vendite sono diminuite del 4,2% nello stesso periodo. Diversi gruppi cinesi, pur mantenendo una quota di mercato molto ridotta (inferiore al 3%), hanno registrato una vera e propria esplosione delle vendite su base annua. È il caso, ad esempio, di Byd, che ha più' che raddoppiato le sue vendite, di Chery, che le ha quasi quadruplicate, e di Leapmotor (partner di Stellantis), che le ha più che sestuplicate.