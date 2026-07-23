Alphabet brucia 6 miliardi di dollari per investimenti in IA

AGI - Alphabet, la casa madre di Google, perde oltre il 3% nell'after hour e ha bruciato liquidità per 6 miliardi di dollari per la prima volta da quando si è quotata in borsa decenni fa, poiché gli ingenti investimenti in infrastrutture per l'IA l'hanno trasformata da un'azienda con un basso impiego di capitale in un'azienda ad alta intensità di capitale.
Il commento di Alphabet
La holding ha dichiarato che il flusso di cassa libero per i tre mesi fino alla fine di giugno si è attestato a -5,9 miliardi di dollari, un valore nettamente inferiore alle aspettative degli analisti, a seguito di un nuovo rialzo delle previsioni di spesa per data center e altre apparecchiature per l'intelligenza artificiale. La direttrice finanziaria Anat Ashkenazi ha dichiarato che le spese in conto capitale nel 2026 saranno comprese tra 195 e 205 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di 180-190 miliardi di dollari. Il titolo ha perso circa il 3,5% nelle contrattazioni after-hours.
"Prevediamo che il flusso di cassa libero rimarrà sotto pressione a causa dei nostri investimenti in infrastrutture tecniche, che ci consentono di sfruttare le opportunità offerte dall'IA e di continuare a generare rendimenti interessanti", ha affermato Ashkenazi.
I leader rivali e le ansie degli investitori
Questo secondo aumento del budget per le spese in conto capitale di Google quest'anno arriva mentre l'azienda corre contro i rivali Meta, Microsoft e Amazon per costruire infrastrutture per l'intelligenza artificiale, con i quattro colossi che insieme prevedono di spendere oltre 725 miliardi di dollari nel 2026.
Prima dei risultati di mercoledì, Google era considerata un'azienda leader nel settore dell'IA, meglio posizionata per resistere alla corsa agli armamenti in questo campo, grazie ai flussi di cassa derivanti dalla sua attività sui motori di ricerca, che avrebbero dovuto attutire la pressione finanziaria. Il suo elevato consumo di liquidità e l'aumento di 15 miliardi di dollari per le spese in conto capitale accresceranno l'ansia degli investitori per l'esposizione sull'IA.
L'aumento delle vendite
Google ha mantenuto la fiducia degli investitori in parte perché la spesa per l'intelligenza artificiale si è tradotta in un aumento delle vendite. La sua divisione cloud ha annunciato mercoledì una crescita dell'82% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 24,8 miliardi di dollari trimestrali.
Il core business della pubblicità sui motori di ricerca è cresciuto del 17% su base annua, arrivando a 63,3 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle attese. Google ha guadagnato terreno nella corsa all'intelligenza artificiale grazie a una strategia "full-stack" che combina i propri chip, data center, modelli all'avanguardia e prodotti per i consumatori. L'azienda è sotto pressione per lanciare il suo ultimo modello di punta, mentre OpenAI, Anthropic e i concorrenti cinesi annunciano progressi tecnologici.
Il ceo Sundar Pichai ha affermato che ora l'azienda sta concentrando i propri sforzi e la potenza di calcolo sull'addestramento di Gemini 4, il suo prossimo modello di punta, e ha aggiunto che il ritmo di rilascio dei nuovi modelli di Google aumenterà. Con l'aumento della spesa per l'intelligenza artificiale, Alphabet ha accumulato quasi 100 miliardi di dollari di debiti e a giugno ha proceduto a raccogliere circa 85 miliardi di dollari con la sua prima vendita di azioni in oltre due decenni, un'inversione di tendenza netta dopo anni di riacquisto delle proprie azioni. Ashkenazi ha affermato che la società sta attingendo al flusso di cassa derivante dalle sue attività operative, nonché a finanziamenti tramite debito e capitale proprio, precisando che Google non ha alcuna intenzione di vendere ulteriori azioni oltre a quelle già annunciate. "Vogliamo anche assicurarci di avere un bilancio solido e resiliente", ha affermato.