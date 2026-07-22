Fiat in Brasile, 50 anni di successo e investimenti

AGI - Cinquant'anni fa Fiat arrivava in Brasile. All'evento, celebrato nello stabilimento di Betim, il Presidente John Elkann, ha ricordato come: "La nascita di questo stabilimento fu resa possibile dalla visione e dall'entusiasmo di mio nonno, Gianni Agnelli, che seppe vedere nel Minas Gerais e più in generale nel Brasile ciò che molti altri ancora non riuscivano a vedere".
Le ambizioni della Fiat
All'epoca, spiega ancora il Presidente, "la Fiat era un'azienda italiana con l'ambizione di diventare un protagonista globale.Il Brasile era un mercato giovane, ricco di potenzialità. Questo stabilimento è il luogo in cui queste ambizioni si sono incontrate.E ciò che abbiamo costruito insieme ha superato ogni aspettativa". Elkann ha poi sottolineato che "quando vivevo qui, il Maggiolino Volkswagen era il leader del mercato.Poi arrivo' la Fiat Uno, la carro popular, che divenne l'automobile più venduta del Paese, rendendo la mobilita' accessibile a milioni di brasiliani. Da questo stabilimento sono usciti oltre 18 milioni di veicoli in cinque decenni. Diciotto milioni.E oltre quattro milioni di questi sono stati esportati in circa quaranta Paesi.Qui si trova il più grande centro Powertrain di tutta l'America Latina, dove sono stati prodotti oltre 19 milioni di motori e 17 milioni di trasmissioni.
Il ruolo del Brasile
Nel Paese ha poi aggiunto, "sono nati quaranta modelli, tra cui la Strada, il veicolo più venduto del Brasile per cinque anni consecutivi. Ma dietro ognuno di questi veicoli ci sono le persone". Oggi in Brasile, "lavorano qui 19.000 donne e uomini, oltre la metà dell'intera forza lavoro Stellantis in Sud America. E questa famiglia continua a crescere. Abbiamo appena creato oltre 1.200 nuovi posti di lavoro per la produzione di un nuovo modello Fiat .Attorno a questo stabilimento operano oltre 400 fornitori, dando vita a uno dei poli industriali più forti dell'intero continente". Elkann ha poi ricordato che "il Brasile ha insegnato alla Fiat nuovi modi di pensare. Betim ospita oggi uno dei nostri siti industriali più avanzati al mondo: manifattura di ultima generazione, centri di ricerca e sviluppo, laboratori e tecnologie che mettono in connessione persone, macchine e dati .Chi visita Betim oggi fatica a credere che abbia cinquant'anni. Spero di poter dire lo stesso anche di me. Il nostro impegno si misura con i fatti".
Tornando ai tempi nostri, "dopo aver investito 7 miliardi di reais per modernizzare questo stabilimento nell'ultimo decennio, e altri 8,5 miliardi per aumentarne la capacità produttiva e sviluppare nuovi motori e nuovi prodotti, oggi siamo nel pieno del pi' grande ciclo di investimenti della storia di Betim:14 miliardi di reais entro il 2030, la quota più consistente dei 32 miliardi di reais che Stellantis investirà in Sud America. Come potete vedere, siamo qui per restare.E poiché' il nostro futuro è fatto di persone, il nostro impegno va ben oltre questi cancelli".
Il futuro di Stellantis in America Latina
Il Sudamerica, e in particolare il Brasile, avrà un ruolo chiave nel futuro di Stellantis. Lo ha detto l'ad Antonio Filosa intervenendo allo stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais, per celebrare i 50 anni di Fiat nel paese. "Cinquant'anni fa - ha ricordato - la Fiat credette nel potenziale di questo Paese grazie alla visione del grande Avvocato Gianni Agnelli, nonno del nostro Chairman, John Elkann. In un momento in cui l'industria automobilistica brasiliana, ancora agli inizi, era concentrata nello Stato di San Paolo, la Fiat ebbe il coraggio di rompere gli schemi e di scegliere il Minas Gerais. Ha investito, innovato, prodotto e si è sviluppata insieme alle donne e agli uomini del Minas Gerais"
Filosa ha proseguito spiegando che "la Fiat ha contribuito a trasformare l'industria automobilistica brasiliana. E il Brasile ha ricambiato quella fiducia in modo straordinario. Oggi questo è il più grande mercato Fiat al mondo. È qui che il marchio continua a reinventarsi e a ispirare soluzioni per tutta la nostra azienda". Ricordando poi che a maggio abbiamo presentato al mercato il nuovo piano strategico, il manager ha sottolineato che "il Sud America ha un ruolo fondamentale, con il Brasile a fare da guida. Continueremo a investire, a innovare e a dimostrare la forza della Fiat e di tutta Stellantis". "Celebriamo uno stabilimento, una rete di concessionari, fornitori e migliaia di partner. Celebriamo un marchio che, proprio come me, è nato in Italia ma ha trovato in Brasile una vera casa. Ma, soprattutto - ha concluso - celebriamo le persone che hanno contribuito a trasformare la Fiat. E le persone la cui vita è stata trasformata dalla Fiat".