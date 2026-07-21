Londra: svelato Thunder, il nuovo velivolo d'attacco autonomo

AGI - In occasione del Farnborough International Airshow, vicino a Londra, Anduril e Archer Aviation hanno presentato una piattaforma di velivoli VTOL autonomi sviluppata congiuntamente dalle due aziende, pensata per applicazioni sia di difesa sia commerciali.
Questi particolari aeromobili sono capaci di decollare, atterrare e librarsi in volo verticalmente, senza la necessità di piste. Combinano l'agilità degli elicotteri con la velocità degli aerei ad ala fissa.
La variante militare Thunder
Anduril ha mostrato la variante militare, Thunder, un rotorcraft d'attacco autonomo di Gruppo 5, progettato specificamente per moltiplicare la potenza di combattimento dei velivoli d'attacco e assalto con equipaggio, attuali e di nuova generazione.
Insieme, le due aziende ritengono di aver compiuto un salto di qualità nel settore del volo verticale. Una nuova classe di velivoli autonomi, con la velocità, l'autonomia, il carico utile e i costi operativi richiesti dalle missioni di difesa e commerciali. Archer annuncerà i primi partner commerciali della piattaforma entro la settimana.
Thunder si basa su una piattaforma dual-use sviluppata congiuntamente da Archer Aviation e Anduril, che adatta alle applicazioni operative le tecnologie sviluppate per i velivoli commerciali elettrici a decollo e atterraggio verticale (VTOL), dalla propulsione al design dei rotori. Il velivolo utilizza un sistema di propulsione ibrido-elettrico che punta a garantire maggiore autonomia, resistenza e precisione in volo.
Rotori a velocità variabile
Tra le principali innovazioni figurano i rotori a velocità variabile, che regolano automaticamente il numero di giri per mantenere l'efficienza nelle diverse fasi del volo. Questa soluzione consente di ridurre consumi e rumore durante la crociera, aumentando al tempo stesso la capacità del velivolo di operare senza essere individuato.
Configurazione tiltrotor
La configurazione tiltrotor permette a Thunder di decollare e atterrare verticalmente come un elicottero, per poi volare in crociera come un aereo. In questo modo può operare anche da basi avanzate con infrastrutture limitate, mantenendo un'autonomia superiore rispetto ai tradizionali elicotteri.
La piattaforma è stata progettata per trasportare carichi modulari, adattandosi sia a impieghi militari sia ad applicazioni commerciali.
Esperienza nei taxi aerei elettrici
Il progetto sfrutta l'esperienza maturata da Archer nello sviluppo e nei test di volo dei taxi aerei elettrici. "Dalle prestazioni alla capacità di essere prodotto su larga scala, utilizzare le migliori tecnologie del mercato eVTOL commerciale per la difesa è un elemento centrale del valore operativo che Thunder offrirà ai clienti", ha dichiarato Shane Arnott, Senior Vice President of Maneuver Dominance di Anduril.