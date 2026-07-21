Leonardo rafforza la collaborazione con l'Indonesia
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Leonardo rafforza la collaborazione con l'Indonesia

Al Farnborough International Airshow, il Gruppo italiano ha annunciato la firma di un contratto per la fornitura al ministero della Difesa indonesiano di 12 velivoli da combattimento multiruolo M-346F “Block 20”
Alessandro Frau, inviato a Londra
Aerospazio, Leonardo rafforza la collaborazione con l'Indonesia
Leonardo - Aerospazio, Leonardo rafforza la collaborazione con l'Indonesia
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AGI - Leonardo rafforza la collaborazione con l’Indonesia. In occasione del Farnborough International Airshow, in corso nella cittadina a 60 chilometri da Londra, il Gruppo ha annunciato la firma di un contratto per la fornitura al Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia di 12 velivoli da combattimento multiruolo M-346F “Block 20”, destinati a soddisfare le esigenze operative dell’Aeronautica militare indonesiana.

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Leonardo fornirà 12 velivoli M-346F “Block 20” all'Indonesia

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L’Indonesia diventa così il 23esimo Paese utilizzatore della famiglia M-346. Il contratto segna l’ingresso in Asia del nuovo standard Block 20, dopo Europa e Nord America. L’accordo comprende anche lo sviluppo in Indonesia di capacità di supporto, manutenzione, revisione e addestramento, oltre a iniziative dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle competenze locali.

L’avvio delle consegne è previsto nel 2030. Il programma contribuirà in maniera significativa al piano di ammodernamento della flotta indonesiana, facendo leva sulle tecnologie avanzate e sulle prestazioni dell’M-346.

Addestramento dei piloti indonesiani

L’M-346F Block 20 offrirà capacità operative multiruolo e consentirà l’addestramento avanzato dei piloti indonesiani. L’M346 è il fulcro di un sistema di addestramento integrato le cui tecnologie rappresentano le più avanzate attualmente disponibili. Più di 170 sono i velivoli ad oggi ordinati mentre la flotta mondiale ha superato le 170mila ore di volo.

Aerospazio, Leonardo rafforza la collaborazione con l'Indonesia
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Collaborazione sugli elicotteri navali

La collaborazione tra Leonardo e l’Indonesia si estende anche al settore degli elicotteri navali. Durante il Salone, Leonardo, PT ESystem Solutions e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia hanno annunciato la firma di una Lettera di Intenti per la potenziale fornitura e il supporto di elicotteri AW149 destinati alla Marina militare del paese.

L’accordo prevede lo sviluppo di capacità locali nell’assistenza tecnica, nella manutenzione, nel completamento degli aeromobili e nell’addestramento, rafforzando ulteriormente la cooperazione industriale e tecnologica tra Leonardo e l’Indonesia.

Incontrando i giornalisti in conferenza stampa al Farnborough International Airshow, Mariani ha spiegato che "il valore del contratto non e' lontano dal miliardo di euro".

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