AGI - Leonardo rafforza la collaborazione con l’Indonesia. In occasione del Farnborough International Airshow, in corso nella cittadina a 60 chilometri da Londra, il Gruppo ha annunciato la firma di un contratto per la fornitura al Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia di 12 velivoli da combattimento multiruolo M-346F “Block 20”, destinati a soddisfare le esigenze operative dell’Aeronautica militare indonesiana.
Leonardo fornirà 12 velivoli M-346F “Block 20” all'Indonesia
L’Indonesia diventa così il 23esimo Paese utilizzatore della famiglia M-346. Il contratto segna l’ingresso in Asia del nuovo standard Block 20, dopo Europa e Nord America. L’accordo comprende anche lo sviluppo in Indonesia di capacità di supporto, manutenzione, revisione e addestramento, oltre a iniziative dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle competenze locali.
L’avvio delle consegne è previsto nel 2030. Il programma contribuirà in maniera significativa al piano di ammodernamento della flotta indonesiana, facendo leva sulle tecnologie avanzate e sulle prestazioni dell’M-346.
Addestramento dei piloti indonesiani
L’M-346F Block 20 offrirà capacità operative multiruolo e consentirà l’addestramento avanzato dei piloti indonesiani. L’M346 è il fulcro di un sistema di addestramento integrato le cui tecnologie rappresentano le più avanzate attualmente disponibili. Più di 170 sono i velivoli ad oggi ordinati mentre la flotta mondiale ha superato le 170mila ore di volo.
Collaborazione sugli elicotteri navali
La collaborazione tra Leonardo e l’Indonesia si estende anche al settore degli elicotteri navali. Durante il Salone, Leonardo, PT ESystem Solutions e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia hanno annunciato la firma di una Lettera di Intenti per la potenziale fornitura e il supporto di elicotteri AW149 destinati alla Marina militare del paese.
L’accordo prevede lo sviluppo di capacità locali nell’assistenza tecnica, nella manutenzione, nel completamento degli aeromobili e nell’addestramento, rafforzando ulteriormente la cooperazione industriale e tecnologica tra Leonardo e l’Indonesia.
Incontrando i giornalisti in conferenza stampa al Farnborough International Airshow, Mariani ha spiegato che "il valore del contratto non e' lontano dal miliardo di euro".