Musk sul caso Roggero: Dovrebbero essere condannati giudice e pm

AGI - "Pazzesco. Sono il giudice e il pm in questo caso gli unici a meritarsi questa sentenza". Cosi' Elon Musk su X commenta il caso Roggero. Il 17 luglio, la procura generale della Cassazione ha chiesto di respingere i 17 motivi del ricorso contro la sentenza d'appello, definendoli manifestamente infondati, presentati dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato alla pena di 14 anni per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e averne ferito un terzo e che aveva affidato ai social un appello contro la conferma della condanna.
⚠️ ¡INDIGNACIÓN TOTAL!— Carlo Martin (@Liberfach0) July 18, 2026
En Italia, el joyero de 72 años Mario Roggero, acaba de ser CONDENADO a casi 15 años de prisión por m4tar a dos de los tres ladrones que asaltaron su negocio en el 2021, después de que estos redujeran y amordazaran a su esposa e hija. El caso ha… pic.twitter.com/VFcuPsInHD
Meloni sul caso Roggero: "Problema di proporzionalità delle pene. Valutare il trauma"
"Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo?". È la domanda che si pone, a proposito del caso di Mario Roggero la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un colloquio con Il Corriere della Sera.
"A tutti coloro che lo fanno senza il beneficio del dubbio - aggiunge - dico con serenità che sbagliano, perché tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più".
"Ma siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere? Siamo sicuri che esista un modo per misurare con l'orologio o con il codice in mano quando una minaccia è cessata o meno, quantomeno per un uomo simile, che si è visto a un passo dalla morte, sua e dei suoi familiari, per ben due volte?", sono le altre domande che si pone la premier. Che nota: "Se si subisce un'aggressione, il nostro cervello e il nostro fisico entrano in modalità 'combattimento', esiste un'ampia letteratura a riguardo che spiega come l'adrenalina modifica tutti i sensi, il corpo, la percezione. Accade perfino a professionisti che nella vita si occupano di sicurezza, figuriamoci a un comune cittadino". "Non si possono dare otto anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere, c'è un problema di proporzionalità delle pene", rimarca Meloni.