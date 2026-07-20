L'annuncio di Lavazza: 'L'era delle capsule da caffè è finita'

AGI - Con l'impennata dei prezzi i consumatori di caffè Giuseppe Lavazza, presidente dell'omonima azienda di famiglia, ha rivelato al Financial Times che i consumatori stanno acquistando "meno ma meglio", alimentando la domanda di caffè in chicchi e di macchine con macinacaffè integrato: in altri termini, "l'era delle capsule è finita". Secondo l'imprenditore, il passaggio al caffè in chicchi rappresenta la "tendenza più importante" del settore".
"Le persone - spiega - cercano i chicchi e forse amano ricreare a casa l'esperienza del bar. Forse preferiscono consumarne un po' meno, ma di qualità superiore", ha dichiarato. Lo dimostra il fatto che nell'anno fino a maggio, le vendite del caffè in chicchi sono aumentate del 35% in valore in Francia, del 33% in Italia e del 31,2% in Germania.
L'aumento dei costi dei chicchi di caffè
Negli ultimi quattro anni, il mercato del caffè ha passato un periodo turbolento a causa del maltempo e dei raccolti scarsi che hanno spinto i prezzi - sia dell'arabica che del robusta - a livelli record nel 2025, costringendo i torrefattori ad aumentare ripetutamente i prezzi. L'aumento simultaneo dei prezzi di entrambe le varietà ha inoltre ridotto la capacità dei torrefattori di contenere i costi sostituendo l'arabica, più costosa, con la robusta - tradizionalmente il chicco più economico utilizzato nel caffè solubile e nelle miscele per espresso. Lavazza ha affermato che la Germania, il principale mercato europeo del caffè, è il Paese più all'avanguardia, con i chicchi che rappresentano ormai un segmento più ampio rispetto al tradizionale caffè tostato e macinato.
Dalla pandemia a oggi
La tendenza è nata durante la pandemia, quando la chiusura dei bar e il lavoro da casa hanno spinto le famiglie a spendere di più per le attrezzature da caffè. Ma poi la crescita costante dei chicchi e delle macchine ha evidenziato come quest'abitudine sia rimasta anche dopo il ritorno dei consumatori negli uffici e nei bar. I dati statunitensi indicano la stessa direzione, sebbene il cambiamento sia meno marcato. Secondo NielsenIQ, nelle 52 settimane fino al 27 giugno scorso le vendite di caffè in chicchi sono aumentate del 3,2%, mentre quelle delle cialde sono diminuite del 4,9% e quelle del caffè macinato del 3,9%. Sebbene i futures sull'arabica e sulla robusta si siano allontanati dai picchi dello scorso anno, Lavazza ha affermato che il mercato rimane troppo instabile perché il gruppo possa iniziare a invertire l'andamento al rialzo dei prezzi al dettaglio.
"Riteniamo che non sia il momento di pensare a un possibile taglio dei prezzi", ha dichiarato Lavazza, secondo cui "la possibilità di un ulteriore aumento dei listini non è del tutto esclusa". Il settore avrebbe bisogno di almeno due raccolti abbondanti in Brasile e Vietnam per ricostituire le scorte esaurite, ha aggiunto, sottolineando che piogge inaspettate hanno rallentato l'attuale raccolto brasiliano, mentre il gelo, El Niño e altri rischi meteorologici potrebbero ancora compromettere le forniture. Il mercato del caffè ha subito una "trasformazione fondamentale in termini di domanda e offerta", ha affermato Lavazza, per poi concludere: "La volatilita' e' la nuova costante del nostro contesto economico".