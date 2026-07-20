Illycaffè raggiunge l'accordo con i sindacati

AGI - Illycaffè, le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto "un accordo di secondo livello che introduce un Premio di Risultato rivolto a tutto il personale operaio e impiegatizio dell'azienda. Il premio, che può raggiungere i 1.800 euro in funzione dell'inquadramento, è collegato al conseguimento degli obiettivi aziendali di crescita e redditività, e prevede la possibilità di conversione volontaria in strumenti di welfare con un valore aggiuntivo del 10% sulla quota convertita".
Scocchia: "Impegno straordinario dei nostri collaboratori"
L'intesa, precisa una nota, "è stata firmata dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali Fai Cisl Fvg e Flai Cgil Trieste per la sede di Trieste e dalle strutture territoriali Fai Cisl Milano Metropoli e Flai Cgil Ticino Olona per lo stabilimento di Robecchetto con Induno (Milano). L'introduzione del Premio - aggiunge la nota - conferma la volontà dell'azienda di riconoscere anche a operai e impiegati il contributo ai risultati collettivi, integrandolo con il sistema di merito individuale già in vigore".
"In un contesto reso complesso dall'andamento dei costi delle materie prime e dalle tensioni geopolitiche internazionali - ha dichiarato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di Illycaffè - stiamo performando molto bene grazie all'impegno straordinario dei nostri collaboratori. Abbiamo visto nell'intesa con i sindacati per la definizione di un Premio di Risultato per gli impiegati e le maestranze un passo in avanti importante per offrire alle nostre persone una partecipazione concreta ai risultati del Gruppo, riconoscendo il contributo che ciascuno fornisce ogni giorno alla crescita e al successo dell'azienda". Soddisfazione è stata espressa anche dalle organizzazioni sindacali.