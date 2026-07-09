Tutte le novità e le grandi conferme del palinsesto Mediaset

AGI - Dal nuovo film di Checco Zalone alle fiction dedicate a Carlo Acutis, passando per i grandi show-evento, il ritorno di "Super Karaoke" e nuovi programmi di intrattenimento e approfondimento. Con la naturale conferma di programmi di enorme successo come "La Ruota della Fortuna" che, citando le parole di Pier Silvio Berlusconi sul palco, "ha cambiato un po' i destini e le proporzioni della televisione italiana". Sono queste alcune delle principali novità dei palinsesti Mediaset presentati nel corso dell'incontro con la stampa. L'obiettivo del gruppo è consolidare la leadership della televisione generalista puntando contemporaneamente sul cinema italiano, sulle produzioni originali, sui grandi eventi televisivi e su un'offerta sempre più integrata con il digitale, mantenendo al centro della strategia editoriale i marchi che negli ultimi anni hanno trainato ascolti e raccolta pubblicitaria.
Sul fronte del cinema, Medusa continuerà a investire nelle produzioni italiane. Tra i titoli più attesi c'è "Buen Camino", il nuovo film di Checco Zalone, reduce da numeri straordinari al botteghino. In arrivo anche il nuovo film di Ficarra e Picone, il terzo capitolo della saga "Benvenuti al Sud" con Alessandro Siani, il nuovo progetto di Aldo, Giovanni e Giacomo e un nuovo episodio di "Spie per caso" con Lillo e Christian De Sica. Il cinema resta così uno dei pilastri della strategia di Mediaset, che conferma la volontà di investire sui principali protagonisti della commedia italiana e su produzioni destinate a diventare eventi televisivi dopo il passaggio nelle sale.
Le nuove fiction
Ampia anche l'offerta di fiction. Tornerà con la terza stagione "Viola come il mare", che confermerà la distribuzione in anteprima su Infinity, mentre tra le novità figurano "Il mio nome è Carlo", dedicata alla figura di Carlo Acutis, il nuovo capitolo di "A testa alta" con Sabrina Ferilli, "Un mondo bellissimo" ed "Erica, una detective per caso" con Vanessa Incontrada, "Il labirinto delle farfalle" con Can Yaman, "Madre Terra" con Cristiano Caccamo e la seconda stagione di "Una nuova vita" con Anna Valle. In sviluppo anche due nuovi progetti con Gabriel Garko e Raoul Bova e la nuova serie "Alex Bravo", incentrata su un poliziotto fuori dagli schemi.
Con "Il mio nome è Carlo", inoltre, il gruppo punta ad avviare un filone di produzioni dedicate ai grandi personaggi, destinato a svilupparsi anche nelle prossime stagioni.
Intrattenimento
Sul fronte dell'intrattenimento, Mediaset conferma i suoi principali programmi di punta, dal "Grande Fratello Vip" a "L'Isola dei Famosi", che avrà una conduzione rinnovata affidata a Selvaggia Lucarelli, oltre a "Lo show dei record", "Scherzi a parte", "Zelig", "Battiti Live" e tutti i programmi di Maria De Filippi: "Tu sì que vales", "C'è posta per te", "Amici" e "Temptation Island". Tra le novità debutteranno "Club dell'1%", game show internazionale affidato a Michelle Hunziker in prima serata, ed "El Desafío", adattamento del format spagnolo che metterà alla prova personaggi famosi con sfide fisiche e mentali.
Gli show evento
Accanto ai format tradizionali, Mediaset punta anche sui cosiddetti "show evento", definiti "colpi di luce" perché pensati per accendere il palinsesto con appuntamenti speciali distribuiti durante tutta la stagione. Si tratta di produzioni originali, non semplici adattamenti di format internazionali, con cui il gruppo punta a rafforzare l'identità della propria offerta. Tra questi figurano uno speciale dedicato a Eros Ramazzotti con l'ultima tappa del suo World Tour, il ritorno di "Super Karaoke", nuovi appuntamenti con "This Is Me" di Silvia Toffanin, uno show natalizio con Giorgio Panariello, "Taratata" con Paolo Bonolis, il nuovo programma con Pio e Amedeo, "Un Paese, mille canzoni" con i Pooh, previsto per la primavera 2027, e "Viva Napoli", dedicato alla canzone napoletana con Gigi D'Alessio, in programma nell'autunno dello stesso anno. In calendario anche spettacoli consolidati, come quelli con Il Volo, e nuove produzioni come "Dive", dedicato alle grandi icone della musica italiana. Completano l'offerta "La ruota del campione" e il ritorno dello show con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.
Daytime
Resta sostanzialmente invariata anche l'offerta del daytime, con i principali programmi confermati e nuovi game show in fase di sviluppo, tra cui il ritorno di "Ok, il prezzo è giusto!" e un nuovo format ispirato a "Passaparola", a conferma della volontà di rafforzare una fascia che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante.
Per l'approfondimento debutta invece "Risiko - Sfide di potere", programma di Federico Rampini articolato in quattro puntate in autunno e altre quattro nella stagione successiva, con particolare attenzione ai grandi scenari geopolitici e alle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
Italia 1, cinema e sport
Su Italia 1 continueranno a essere centrali il cinema e lo sport. La rete, alternandosi con Canale 5, trasmetterà la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, mentre tra le principali novità dell'offerta sportiva figurano le ATP Finals di tennis, che arricchiranno ulteriormente il palinsesto della rete.
Rete 4
Rete 4, invece, conferma l'attuale offerta informativa in prima serata e introduce due novità: "I Giganti", programma di Toni Capuozzo dedicato ai grandi protagonisti della storia, dai Kennedy alla regina Elisabetta fino a Leonardo da Vinci, e un nuovo format di attualità e intrattenimento affidato a Milo Infante, che condurrà anche una fascia quotidiana dalle 11 alle 13. Confermati inoltre i programmi di Paolo Del Debbio, "4 di sera" e "Realpolitik" di Tommaso Labate.