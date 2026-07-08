Sol, Terra e Luna: OpenAI lancia i nuovi modelli GPT‑5.6

AGI - OpenAI ha annunciato che il suo nuovo modello di intelligenza artificiale (IA) all'avanguardia, GPT-5.6, sarà reso disponibile al pubblico giovedì, dopo un lancio iniziale limitato ad alcuni partner statunitensi.
La gamma GPT-5.6, creata dall'azienda produttrice di ChatGPT e comprendente i modelli Sol, Terra e Luna, sarà lanciata pubblicamente questo giovedì, ha dichiarato OpenAI in un comunicato pubblicato su X. "Stiamo estendendo l'accesso anticipato a livello globale", ha aggiunto l'azienda.
Le preoccupazioni sulla sicurezza e le varianti del modello
La nuova offerta di OpenAI, GPT-5.6, insieme ad altri modelli di IA avanzati, in particolare la serie Mythos di Anthropic, ha sollevato preoccupazioni a causa della sua presunta capacità senza precedenti di identificare le vulnerabilità del software, ovvero i difetti nel codice che gli hacker possono sfruttare.
La serie GPT-5.6 include tre nuovi modelli: Sol (il nuovo prodotto di punta dell'azienda), Terra (un modello di fascia media progettato per l'uso quotidiano) e Luna (un'opzione veloce ed economica).
Il via libera dell'amministrazione USA e lo scenario di mercato
Il sito statunitense Axios ha riportato, citando una fonte vicina alla vicenda, che l'amministrazione Trump ha dato il via libera a OpenAI per un lancio su larga scala di GPT-5.6, a seguito di test e incontri tra l'azienda e i funzionari governativi.
Questo annuncio segue uno sviluppo simile da parte di Anthropic, rivale di OpenAI, che la scorsa settimana ha annunciato il ripristino dell'accesso globale ai suoi modelli di intelligenza artificiale più potenti, Fable 5 e Mythos 5, dopo che il governo statunitense ha revocato le restrizioni sulle regioni in cui potevano essere venduti.