Opec aumenterà produzione greggio, 'Tornerà ai livelli pre-guerra Usa-Iran'

AGI - A maggio la produzione dell'Opec+ è scesa a 33,13 milioni di barili al giorno dai 42,77 milioni di febbraio. Ha iniziato a riprendersi a giugno grazie agli sforzi degli Stati Uniti per aiutare gli Emirati Arabi Uniti e altre nazioni Opec+ a esportare più petrolio, ma è ancora al di sotto dei livelli prebellici. Nonostante le persistenti interruzioni delle forniture, i prezzi del greggio sono tornati ai livelli pre conflitto, spinti dalla diminuzione delle importazioni cinesi, dall'aumento delle esportazioni dei produttori non mediorientali e da un rilascio record di scorte strategiche globali coordinato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia.
"Il G7 ha continuato a ridurre i tagli alla produzione, come ampiamente previsto", ha affermato a Reuters l'analista di Ubs Giovanni Staunovo. E ha aggiunto: "L'attenzione nel breve termine rimarrà concentrata su quante petroliere riusciranno ad attraversare lo Stretto di Hormuz e sulla rapidità con cui la domanda e le importazioni cinesi di greggio si riprenderanno".
Il ruolo del memorandum tra Washington e Teheran
Anche il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra ha contribuito a convincere gli operatori del settore che l'offerta tornerà infine a livelli normali.
Andamento dei prezzi del Brent
Venerdì i prezzi del Brent si sono attestati intorno ai 72 dollari al barile, in calo rispetto ai recenti picchi di oltre 120 dollari e tornando ai livelli registrati poco prima dell'attacco statunitense e israeliano all'Iran del 28 febbraio. Oltre a concordare gli obiettivi di produzione, l'Opec+ si trova ad affrontare altre sfide dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo e la richiesta da parte dell'Iraq di quote più elevate.
I membri e la gestione della produzione
L'Opec+ comprende 21 membri, tra cui l'Iran, ma negli ultimi anni solo sette nazioni - e gli Emirati Arabi Uniti fino alla loro uscita - sono state coinvolte nella gestione mensile della produzione. Questi sette produttori - Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakistan e Oman - stanno aumentando la produzione nell'ambito della graduale riduzione del taglio di 1,65 milioni di barili al giorno concordato nel 2023, quando il gruppo includeva ancora gli Emirati Arabi Uniti.