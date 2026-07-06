Microsoft taglia 4.800 posti, colpita soprattutto la Xbox
Microsoft taglia 4.800 posti di lavoro colpendo soprattutto la Xbox
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Microsoft taglia 4.800 posti di lavoro colpendo soprattutto la Xbox

Il settore gaming al centro dei tagli di Microsoft: 3.200 posti in meno e quattro studi ceduti
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Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Sede di Microsoft
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AGI - Microsoft taglierà circa 4.800 posti di lavoro, pari a quasi il 2% della sua forza lavoro globale, nell'ambito di una nuova ristrutturazione che colpirà soprattutto la divisione videogiochi Xbox.

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Si tratta del più ampio piano di riduzione del personale mai avviato nel settore gaming dall'azienda: circa 3.200 posti saranno eliminati nel corso del prossimo anno fiscale, quattro studi di sviluppo verranno ceduti o separati dal gruppo e un quinto è sotto revisione, con la possibilità di una vendita o della chiusura.

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Gli investimenti nell'intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi Microsoft ha già annunciato diversi piani di licenziamento, mentre continua a investire massicciamente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

"Il nostro business sta cambiando perché il mondo che lo circonda sta cambiando", ha scritto ai dipendenti Amy Coleman, vicepresidente esecutiva di Microsoft. "Le aziende non possono scegliere se il proprio settore cambia, possono solo scegliere se cambiare insieme a esso", ha aggiunto. Coleman ha inoltre assicurato che le mansioni svolte dai dipendenti interessati dai licenziamenti non saranno sostituite dall'intelligenza artificiale, pur riconoscendo che la tecnologia sta modificando il modo di lavorare all'interno dell'azienda.

Il piano da 2,5 miliardi di dollari

Sul fronte commerciale, i tagli si affiancheranno al piano da 2,5 miliardi di dollari annunciato la scorsa settimana, con cui Microsoft punta a inserire 6.000 ingegneri presso le aziende clienti per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale anche tra le imprese finora più riluttanti.

I tagli nella divisione Xbox

La responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma, ha comunicato ai dipendenti che 1.600 posti saranno soppressi con effetto immediato, mentre gli altri tagli saranno completati entro l'anno fiscale 2027. Dalla chiusura, nel 2024, dell'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, Xbox è già stata interessata da diversi programmi di riduzione del personale. Sharma ha definito il business della divisione "non sano", con margini di profitto "da tre a dieci volte inferiori" rispetto a quelli della concorrenza.

Gli studi in uscita da Microsoft

Nell'ambito della riorganizzazione, Compulsion Games e Double Fine Productions diventeranno società indipendenti, mantenendo la proprietà delle rispettive proprietà intellettuali e dei cataloghi di videogiochi. Ninja Theory e Undead Labs passeranno invece a nuovi proprietari. In Francia, infine, Arkane avvierà una consultazione con il comitato aziendale per valutare diverse opzioni strategiche, un processo che potrebbe concludersi con la vendita dello studio o con la sua chiusura.

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