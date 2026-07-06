Microsoft taglia 4.800 posti, colpita soprattutto la Xbox

AGI - Microsoft taglierà circa 4.800 posti di lavoro, pari a quasi il 2% della sua forza lavoro globale, nell'ambito di una nuova ristrutturazione che colpirà soprattutto la divisione videogiochi Xbox.
Si tratta del più ampio piano di riduzione del personale mai avviato nel settore gaming dall'azienda: circa 3.200 posti saranno eliminati nel corso del prossimo anno fiscale, quattro studi di sviluppo verranno ceduti o separati dal gruppo e un quinto è sotto revisione, con la possibilità di una vendita o della chiusura.
Gli investimenti nell'intelligenza artificiale
Negli ultimi mesi Microsoft ha già annunciato diversi piani di licenziamento, mentre continua a investire massicciamente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
"Il nostro business sta cambiando perché il mondo che lo circonda sta cambiando", ha scritto ai dipendenti Amy Coleman, vicepresidente esecutiva di Microsoft. "Le aziende non possono scegliere se il proprio settore cambia, possono solo scegliere se cambiare insieme a esso", ha aggiunto. Coleman ha inoltre assicurato che le mansioni svolte dai dipendenti interessati dai licenziamenti non saranno sostituite dall'intelligenza artificiale, pur riconoscendo che la tecnologia sta modificando il modo di lavorare all'interno dell'azienda.
Microsoft axes 4,800 jobs as it resets Xbox https://t.co/mC4BOQ9arR— Financial Times (@FT) July 6, 2026
Il piano da 2,5 miliardi di dollari
Sul fronte commerciale, i tagli si affiancheranno al piano da 2,5 miliardi di dollari annunciato la scorsa settimana, con cui Microsoft punta a inserire 6.000 ingegneri presso le aziende clienti per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale anche tra le imprese finora più riluttanti.
I tagli nella divisione Xbox
La responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma, ha comunicato ai dipendenti che 1.600 posti saranno soppressi con effetto immediato, mentre gli altri tagli saranno completati entro l'anno fiscale 2027. Dalla chiusura, nel 2024, dell'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, Xbox è già stata interessata da diversi programmi di riduzione del personale. Sharma ha definito il business della divisione "non sano", con margini di profitto "da tre a dieci volte inferiori" rispetto a quelli della concorrenza.
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include…
Gli studi in uscita da Microsoft
Nell'ambito della riorganizzazione, Compulsion Games e Double Fine Productions diventeranno società indipendenti, mantenendo la proprietà delle rispettive proprietà intellettuali e dei cataloghi di videogiochi. Ninja Theory e Undead Labs passeranno invece a nuovi proprietari. In Francia, infine, Arkane avvierà una consultazione con il comitato aziendale per valutare diverse opzioni strategiche, un processo che potrebbe concludersi con la vendita dello studio o con la sua chiusura.