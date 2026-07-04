Treni: Prossima settimana Roma-Milano 3 ore in più di viaggio

AGI - Parte domani una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Sempre domani, sono possibili ritardi e cancellazioni anche nel trasporto aereo, visti gli scioperi - alcuni di 4 ore altri lunghi tutta la giornata - proclamati per domenica 5 luglio nel trasporto aereo tra handling e personale navigante.
Treni a rilento tra Roma e Milano
Dalle ore 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio, verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze, con un maxi cantiere per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte al Pino che ha 140 anni. Per le operazioni di rimozione dell'attuale ponte e di posa del nuovo impalcato verrà impiegata una gru da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri. Di conseguenza i treni ad Alta Velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati via Tirrenica, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. È stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune Frecce.
Treni dimezzati
Durante le interruzioni, l'offerta ferroviaria sarà rimodulata con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze, secondo un piano di esercizio definito e condiviso preventivamente con le imprese ferroviarie. Alcuni treni Intercity ed Eurocity subiranno limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate. Rfi nei giorni scorsi ha ricordato che l'intervento rappresenta una tappa significativa nel percorso di rinnovo e potenziamento della sicurezza di un'infrastruttura strategica per la mobilita' cittadina, che collega il centro di Firenze con l'area di Campo di Marte.
Saranno assicurati 4 treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso il Nord (Milano, Brescia, Bolzano e Venezia), nonché 3 treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso il Sud (Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto). I lavori di Ponte al Pino arrivano in un frangente già caratterizzato da cantieri sulla rete, con relativi disagi.
I cantieri attivi in Italia
In Italia sono attivi 1.300 cantieri al giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Si tratta del livello più alto mai registrato, che vede in concomitanza l'operatività dei fondi PNRR e l'accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.
Gli scioperi di domenica
Sul fronte dei voli, domani diverse sigle sindacali autonome hanno proclamato una serie di mobilitazioni: personale Enava a Malpensa, personale Adr Security negli scali romani di Fiumicino e Ciampino, personale Handling all'aeroporto di Catania. E poi personale navigante e assistenti di volo di EasyJet.