YouTube domina i guadagni: fino a 58 mila euro per i video

AGI - La fotografia scattata dal report DeRev 2026 mostra una creator economy sempre più segmentata, dove le piattaforme social riconoscono compensi molto diversi e dove l’accesso alle fasce più alte di guadagno è riservato a un numero ristretto di profili con grandi community e engagement elevato.
I compensi più alti arrivano da YouTube ma bisogna produrre video lunghi, pagati fino a 58 mila euro. Instagram ricompensa anche con 35 mila euro, più "poveri" i guadagni da TikTok (non oltre 8.500 euro) mentre Facebook corrisponde una cifra molto magra, al di sotto dei 1.000 euro. Lo rivela il report DeRev 2026. Sono cifre da capogiro, ma non facili da raggiungere: ad esempio YouTube paga circa 60 mila euro per un video ma solo se si rientra nel circolo ristretto di influencer con oltre un milione di follower e una percentuale di engagement dello 0,64%. In questa categoria i video short fruttano tra gli 8.500 e i 18 mila euro. C'è da dire che i VIP non interessano più come prima i grandi brand: secondo il report, sono ora le categorie Macro influencer e Mid-tier i bacini più interessanti e su cui puntare. Sono quei creator che possono contare rispettivamente su un seguito che va dai 100 mila ai 500 mila e tra i 50 mila e i 100 mila follower.
I guadagni su Instagram: post e storie
Nel dettaglio, Instagram corrisponde alle sue celebrities anche fino a 35 mila euro per un post, ma è una cifra che guadagnano soltanto i creator con oltre 3 milioni di seguaci. Chi si attesta tra i 50 mila e i 300 mila, può guadagnare tra i 1.500 e i 5.500 euro per un post. Le storie rendono meno ma contano sulla frequenza. Fino a 1.100 euro per una storia che vive appena 24 ore.
Le performance di TikTok e il crollo di Facebook
TikTok non va oltre gli 8.500 euro per un post, ma solo nel caso il creator abbia più di 3 milioni di follower e la base per cominciare a guadagnare sulla piattaforma video cinese è di almeno 5.000 seguaci. In quel caso i compensi non superano i 175 euro. Più di quanto paghi Facebook, che ha ridotto notevolmente i suoi compensi. La base di partenza sul primo grande social network è di 10 mila follower. Si possono raggiungere i 50 euro a post che lievitano fino a 2.000 euro, se si superano i 3 milioni di follower. Più frequente guadagnare tra i 150 e i 650 euro quando il pubblico si attesta sotto il milione di utenti.