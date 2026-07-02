Bce, Lagarde non esclude l'addio prima della fine del mandato

AGI - Christine Lagarde ha dichiarato di non escludere di lasciare la presidenza della Bce prima della fine del suo mandato, nell'ottobre 2027, per portare "una voce europea" al dibattito presidenziale francese.
Lagarde: "Questo è un periodo di turbolenza"
In un'intervista esclusiva pubblicata online sul sito di 'Les Echos', Lagarde (la cui possibile uscita prima delle elezioni presidenziali era stata anticipata a febbraio dal Financial Times), ritiene che "il capitano della nave della Bce debba rimanere a bordo" in questo "periodo di turbolenza" causato dalla guerra in Medio Oriente, al fine di garantire la stabilità dei prezzi nell'eurozona.
Il conflitto ha riacceso l'inflazione e costretto la Bce ad aumentare i tassi di interesse l'11 giugno, dopo che erano rimasti stabili da luglio 2025.
Lagarde: "E' possibile una mia uscita anticipata dalla Bce"
Interrogata su una possibile uscita anticipata dalla Bce qualora la situazione si calmasse, Christine Lagarde ha risposto: "È possibile. Credo che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese".
Le elezioni presidenziali in Francia
E ha spiegato: "Se da questo dibattito dovesse emergere una prospettiva che sminuisca il ruolo della Francia in Europa, credo che dovremmo spiegare perché questa sarebbe una strada dolorosa per il nostro Paese e i nostri cittadini", aggiungendo che un confronto con alcuni candidati nei prossimi mesi è "molto probabile".