Warsh rivoluziona la strategia di comunicazione della Fed

AGI - Prima era un passaparola tra i corridoi degli uffici della sede centrale della Fed di Washington, ora è praticamente ufficiale. Kevin Warsh rivedrà la strategia di comunicazione e avvierà contemporaneamente una profonda riorganizzazione dell'istituzione. Come ha confermato oggi al Forum di Sintra, il neo banchiere centrale inizierà a ridimensionare le "indicazioni prospettiche". "Ancora per qualche tempo", ci si potrà affidare ai 'dot plot' che ogni trimestre la Fed presenta agli investitori.
I 'dot plot' sono uno strumento di comunicazione utilizzato dalla Fed proprio per fornire una panoramica delle aspettative dei membri del Comitato direttivo riguardo ai futuri livelli dei tassi di interesse.
Il no di Kevin Warsh alla forward guidance della Fed
Warsh ha anche confermato di essere contrario all'idea della forward guidance, uno strumento di comunicazione che ha acquisito importanza durante l'era dei tassi zero e che è stata assunta dalle banche centrali per influenzare l'andamento dei mercati.
Secondo gli analisti il Governatore potrebbe inoltre decidere di evitare di alludere nel comunicato ufficiale (diramato come di consueto al termine della riunione del Comitato) a quale potrebbe essere la prossima mossa della Fed, definito come "bias" di allentamento o inasprimento.
Warsh dal Forum BCE a Sintra: "Se qualcuno pensava che ci saremmo ritenuti soddisfatti di un’inflazione superiore al 2%, rimarrà deluso" pic.twitter.com/bF1XJeGfxv— Class CNBC (@classcnbc) July 1, 2026
Le divisioni interne
In questo caso, Warsh potrebbe contare sull'appoggio di altri membri del Comitato visto che il precedente 'bias' di allentamento della banca centrale venne criticato dai responsabili della politica monetaria al punto che alla riunione di aprile scorso Christopher Waller e Lisa Cook si sono uniti ai tre dissenzienti i presidenti regionali della Fed Beth Hammack, Lorie Logan e Neel Kashkari affermando che, a loro avviso, il bias di allentamento non ha più ragione di essere confermato nel comunicato.
Secondo Warsh le previsioni portano i membri del Comitato direttivo ad aggrapparsi alle loro originarie opinioni sull'economia molto tempo dopo che la realtà è cambiata, causando errori di politica monetaria.
Chair Warsh, dear Kevin,— Christine Lagarde (@Lagarde) June 30, 2026
Welcome to Sintra and the #ECBForum.
Congratulations again on your recent appointment - I look forward to working together. pic.twitter.com/JPSnnMBCpb
Il dibattito sui 'dot plot' e la nuova comunicazione della Fed
E all'interno del Comitato stesso, sull'opportunità dei 'plot', ci sono opinioni contrastanti: c'è chi ritiene che siano utili per orientare i mercati e chi ritiene che invece non sarebbero affidabili e produrrebbero solo false aspettative.
Per avvalorare la loro tesi, i contrari sostengono che è stato già provato pochi mesi fa quando l'impatto della guerra in Iran sui prezzi dell'energia ha stravolto le aspettative degli operatori che scommettevano sul fatto che la prossima mossa della Fed potesse riguardare un taglio dei tassi. A loro giudizio, sarebbe quindi meglio mantenere il riserbo.