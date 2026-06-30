La Corte Suprema Usa consente a Lisa Cook di rimanere alla Fed

AGI - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha impedito al presidente Donald Trump di procedere nell'immediato al licenziamento della governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, accusata di frode sui mutui, infliggendo un colpo alla sua interpretazione estensiva dei poteri presidenziali. Con una decisione risicata, approvata con cinque voti favorevoli e quattro contrari, la Corte ha stabilito che il presidente non può rimuovere i vertici della Fed, istituzione indipendente, "per qualsiasi motivo o senza alcun motivo".
Un verdetto contrastante sui poteri presidenziali
La Corte Suprema, allo stesso tempo, ha riconosciuto al presidente ampi poteri per rimuovere, senza dover fornire motivazioni, i vertici di altre agenzie federali indipendenti. Le due decisioni, scrive il Wall Street Journal, rappresentano di fatto un verdetto contrastante sul tentativo di Trump, nel suo secondo mandato, di rafforzare il controllo dell'esecutivo sulle autorità indipendenti.
Lisa Cook era stata nominata nel Consiglio dei governatori della Federal Reserve nel 2022 dall'allora presidente Joe Biden. Lo scorso agosto Trump aveva annunciato la sua intenzione di rimuoverla dall'incarico, segnando il primo tentativo nella storia della banca centrale statunitense da parte di un presidente di licenziare un membro del board.
Le accuse di frode e la difesa di Lisa Cook
Trump aveva motivato la decisione richiamando le accusate formulate da un alto funzionario federale del settore immobiliare, secondo cui Cook avrebbe dichiarato il falso nel 2021 sulla propria residenza principale per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo. La governatrice ha sempre respinto le accuse. I suoi legali sostengono che, nella peggiore delle ipotesi, si sia trattato di un errore involontario e che le contestazioni rappresentino soltanto un pretesto per consentire a Trump di influenzare la politica monetaria nominando persone a lui vicine nel board della Fed.
Cook ha quindi presentato ricorso, sostenendo che il tentativo di licenziamento violasse la legge federale, secondo cui il presidente può rimuovere i membri della Federal Reserve soltanto "per giusta causa". Due tribunali le avevano già dato ragione in via preliminare, sospendendo il provvedimento di Trump in attesa della decisione definitiva.
La reazione della governatrice Cook
La governatrice della Federal Reserve Lisa Cook ha accolto con favore la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che le consente di rimanere in carica dopo il tentativo del presidente Donald Trump di rimuoverla. "La decisione odierna riafferma un principio che da generazioni è alla base di una sana governance economica: la Federal Reserve deve adottare tutte le sue decisioni di politica monetaria sulla base dei dati e di un giudizio indipendente, al riparo da qualsiasi interferenza politica", ha dichiarato Cook in una nota.