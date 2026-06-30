Luglio di passione per i trasporti. Fioccano gli scioperi

AGI - Domenica 5 luglio sarà una giornata complicata per chi viaggia. Quel giorno si concentra il maggior numero di scioperi nel trasporto aereo, ma l'agitazione si estende a tutto il mese, coinvolgendo anche ferrovie, trasporto pubblico locale e logistica, secondo quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Domenica prossima a Milano Malpensa si fermeranno per 24 ore i controllori Enav, con un'ulteriore astensione di quattro ore, dalle 13 alle 17. Per l'intera giornata incrocerà le braccia anche il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto, aderente e non aderente ad Assohandlers. Sempre il 5 luglio sono previsti scioperi del personale Adr Security negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, dalle 10 alle 18, dei dipendenti FedEx a Malpensa, dalle 14 alle 18, e del personale Asc Handling nello scalo di Catania Fontanarossa, nella stessa fascia oraria. Coinvolto anche il trasporto pubblico locale, con uno sciopero di 24 ore di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.
Scioperi del 6 e 7 luglio
Le agitazioni proseguiranno il 6 luglio con lo sciopero di 24 ore del personale Amts di Catania e con quello di Autolinee Toscane a Prato, dalle 18.30 alle 22.30. Dalle 21 del 6 luglio alle 21 del giorno successivo è inoltre previsto lo sciopero nazionale del personale di Mercitalia Shunting & Terminal. Il 7 luglio si fermerà per otto ore, dalle 9 alle 17, il personale Rfi della Direzione Infrastrutture Territoriali di Palermo.
Sciopero il 9 luglio
Il 9 luglio sciopererà il personale di bordo di Italo, dalle 3 del mattino fino alle 2 del giorno successivo. Nella stessa giornata è in programma uno sciopero generale in Puglia, con l'esclusione del trasporto aereo e degli appalti ferroviari, mentre il personale di Captrain Italia si fermerà dalle 16.01 alle 23.59.
Altri scioperi a luglio
Il 15 luglio sarà la volta del personale Elior addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni Trenitalia. Il 20 luglio sono in programma uno sciopero di 24 ore del personale CSC Mobilità di Latina e uno stop di Autolinee Toscane a Firenze, dalle 19 alle 23.
Chiusura del mese
Il 21 luglio sciopererà per 24 ore il personale aeroportuale di Malpensa delle società Alha e Mle-Bcube. Il mese si concluderà con uno sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia, in programma dalle 21 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio, con possibili ripercussioni anche sui servizi regionali e locali.