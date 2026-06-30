Un milione di nuovi 'paperoni' nel mondo, la metà negli Usa

AGI - Quasi un milione di persone è diventato milionario nel mondo nel 2025, al ritmo di 2.680 nuovi milionari al giorno. È quanto emerge dal Global Wealth Report 2026 della banca svizzera UBS, secondo cui la crescita della ricchezza privata ha raggiunto il ritmo più sostenuto dal 2017.
Gli Stati Uniti hanno concentrato quasi la metà dei nuovi milionari, con 441.000 persone (1.200 al giorno) entrate nel club dei patrimoni milionari. Seguono Cina, Giappone, Germania, Regno Unito e Francia. La crescita percentuale piu alta, invece, si è registrata nei Paesi dell’Europa orientale, con la Lituania in testa con un +8%.
Oggi si contano circa 57,5 milioni di milionari in dollari nel mondo. Oltre il 40 per cento di essi risiede negli Stati Uniti. Un’analisi più approfondita mostra che la stragrande maggioranza di questi, circa 50 milioni, sono i cosiddetti Everyday Millionaires, con un patrimonio compreso tra 1 e 5 milioni di dollari, spesso legato a immobili e fondi pensione.
Il rapporto globale sulla ricchezza
Ogni anno Ubs pubblica il Global Wealth Report, un'analisi sull'evoluzione della ricchezza delle famiglie a livello mondiale. Lo studio prende in esame il patrimonio netto, sommando le attività finanziarie e non finanziarie, soprattutto gli immobili, e sottraendo le passività. Per rendere confrontabili i dati tra i diversi Paesi, tutti i valori sono espressi in dollari.
Chi è davvero milionario
Il rapporto precisa che essere milionari in dollari non significa necessariamente avere un milione depositato in banca o investito in strumenti finanziari: per la maggior parte delle famiglie la voce principale del patrimonio è rappresentata dall'abitazione di proprietà.
Crescita della ricchezza globale
Basato su un campione di 56 Paesi, lo studio evidenzia che la ricchezza personale globale, considerando tutte le fasce patrimoniali, è cresciuta del 10,8% nel 2025, segnando il ritmo di crescita più elevato dal 2017. Secondo UBS, il risultato è stato favorito dalla solidità dei mercati finanziari e dall'aumento del valore degli attivi non finanziari, in particolare degli immobili.
Distribuzione della ricchezza
La banca sottolinea tuttavia che i benefici non sono stati distribuiti in modo uniforme tra le diverse aree geografiche e le varie fasce di patrimonio. La crescita è stata particolarmente marcata tra i patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari.
Classifica della ricchezza media
Nella classifica della ricchezza media per adulto (dove pesa molto il numero di multimilionari), la Svizzera si conferma al primo posto con 910.382 dollari, davanti agli Stati Uniti (696.277 dollari) e al Lussemburgo (654.732 dollari). La Francia occupa il quindicesimo posto con una ricchezza media di 341.359 dollari per adulto, preceduta dalla Germania (346.613 dollari) e seguita da Taiwan (332.533 dollari).