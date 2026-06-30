IA: da Seul investimenti di 1.000 mld per chip e data center

AGI - Il governo sudcoreano ha presentato un piano colossale, del valore di oltre 1.000 miliardi di euro in dieci anni, per la costruzione di stabilimenti per la produzione di semiconduttori e centri dati per l'intelligenza artificiale. Un progetto iniziale, del valore di 800.000 miliardi di won (455 miliardi di euro), comprenderà quattro stabilimenti per la produzione di semiconduttori, due costruiti dal colosso Samsung Electronics e gli altri due dal suo concorrente SK Hynix, oltre ad altre infrastrutture, ha dichiarato il Ministro dell'Industria Kim Jung-kwan.
I nuovi centri dati IA e i dettagli sugli investimenti
Un altro progetto, del valore di 1.000 miliardi di won (568 miliardi di euro), mira a costruire nuovi centri dati per l'IA entro il 2035, portando la capacità totale del paese a 10 gigawatt (GW), ha annunciato il Ministro della Scienza Bae Kyung-hoon nella stessa conferenza stampa.
Si tratta del terzo mega-investimento nell'IA annunciato in Corea del Sud in meno di un anno, e di gran lunga il più grande. Questa cifra supera di gran lunga i 450 trilioni di won promessi da Samsung e i 125 trilioni di won annunciati da Hyundai Motor per la fine del 2025. "Grazie a questo, manterremo una posizione di leadership di mercato schiacciante e un vantaggio tecnologico decisivo nel settore dei semiconduttori di memoria", ha affermato Kim.