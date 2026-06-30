Treni e cantieri, i lavori principali nell'estate 2026

AGI - Rfi, nell'approssimarsi dell'esodo estivo di luglio e agosto, ricorda che in Italia sono attivi 1.300 cantieri al giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Per Rete Ferroviaria Italiana si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all'operatività del PNRR e all'accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.
La pianificazione degli interventi di RFI è stata definita "salvaguardando, anche nel periodo estivo, le principali direttrici della mobilità a vocazione turistica nazionale". In particolare, resteranno percorribili le direttrici Adriatica e Tirrenica, la Liguria e i collegamenti da e per la Puglia, considerati strategici per gli spostamenti dei viaggiatori durante il periodo di maggiore affluenza. Per quanto riguarda la rete ferroviaria nazionale, ad agosto sono previste alcuni cantieri programmati che garantiranno comunque adeguati livelli di mobilità e di offerta ferroviaria, anche attraverso itinerari alternativi e rimodulazioni del servizio.
I lavori principali
Linea AV/AC Milano-Venezia: 2-16 agosto, interruzione di 15 giorni tra Verona e Vicenza per realizzazione attraversamento Vicenza e lavori nella stazione di Montebello con deviazioni di percorso.
Linea AV/AC Milano-Bologna
Linea AV/AC Milano-Bologna: 10-17 agosto, interruzione di otto giorni tra Piacenza Est e Melegnano per rinnovo deviatoi e soluzioni alternative sulla linea convenzionale Milano-Bologna.
Linea Milano-Genova
Linea Milano-Genova: dal 3 giugno al 30 settembre sono previste le attività di manutenzione straordinaria del Ponte Po. In particolare, dal 20 luglio al 28 agosto, è prevista l'interruzione completa della linea con soluzioni alternative e allungamenti dei tempi di viaggio.
Linea AV/AC Firenze-Roma
Linea AV/AC Firenze-Roma: 10-28 agosto, interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord per interventi di manutenzione alla galleria Fabro e al viadotto Paglia. Durante le attività di cantiere, i treni percorrono la linea convenzionale con allungamenti dei tempi di viaggio.
Campagna informativa
Prosegue anche quest'anno la campagna di informazione e comunicazione del Gruppo FS dedicata ai cantieri programmati per il 2026. Attraverso le stazioni, i media tradizionali, i canali digitali e una pagina web dedicata, l'iniziativa punta a garantire un'informazione tempestiva e capillare a cittadini e stakeholder sulle modifiche all'offerta ferroviaria determinate dagli interventi infrastrutturali.