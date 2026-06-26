Volkswagen: media, verso taglio centomila posti
Volkswagen potrebbe tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni
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Volkswagen potrebbe tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni

Lo riporta, citando due fonti anonime, il quotidiano tedesco Manager Magazin
Logo VW sulla linea di assemblaggio dell'auto elettrica Volkswagen (VW) ID 3, nel sito di produzione &quot;Glassy Manufactory&quot;, a Dresda&nbsp;
JENS SCHLUETER / AFP 
- Logo VW sulla linea di assemblaggio dell'auto elettrica Volkswagen (VW) ID 3, nel sito di produzione "Glassy Manufactory", a Dresda 
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AGI - Volkswagen, che già a marzo aveva annunciato 50.000 tagli di posti di lavoro in Germania entro il 2030, sta valutando di procedere a ulteriori tagli. Lo riporta, citando due fonti anonime, il quotidiano tedesco Manager Magazin secondo il quale la riduzione dell'organico potrebbe arrivare fino a 100 mila dipendenti nei prossimi anni. Il gruppo tedesco, come il resto dell'industria automobilistica, è in crisi, colpito dall'impennata dei costi energetici, dalla crescente concorrenza cinese, dalle difficoltà nel passare all'elettrico e dalle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

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Comunicato congiunto Volkswagen e sindacato IG Metall

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In un comunicato congiunto, il comitato aziendale di Volkswagen e il sindacato IG Metall hanno affermato che "i nuovi articoli apparsi sulla stampa preoccupano, a ragione, il nostro personale e le regioni in cui sono situati i nostri stabilimenti". "Se tali progetti dovessero essere attuati, faremmo tutto ciò che è in nostro potere per impedirli", scrivono il comitato aziendale e il sindacato. Il ceo di Volkswagen Oliver Blume, vorrebbe chiudere quattro stabilimenti in Germania, prosegue Manager Magazin, e starebbe pensando addirittura di scorporare il marchio Volkswagen per trasformarlo in una nuova società. Lo scorso 30 aprile, il gruppo che riunisce in totale dieci marchi (tra cui, oltre a VW, Audi e Porsche, Skoda e Seat) aveva annunciato un calo del 28% dell'utile netto nel primo trimestre e aveva dichiarato di voler accelerare, di conseguenza, il proprio programma di risparmio.

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