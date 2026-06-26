Trump a Ue: Dazi 100% per chi mette digital tax per aziende Usa

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato dazi al 100% su tutte le merci importate da qualsiasi paese europeo che introducesse una tassa sui servizi digitali applicata alle aziende americane. Lo ha scritto su Truth Social. "Numerosi paesi europei stanno discutendo l'imminente introduzione di una Digital Services Tax sulle aziende americane", ha scritto Trump. "Alcuni di questi paesi sono vicini a farlo davvero. Questo messaggio vale come avvertimento: qualsiasi paese che imponga tale tassa sarà immediatamente colpito da un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti. Questo dazio si sostituirà agli accordi commerciali in vigore con quel paese, indipendentemente dal loro stato di attuazione o firma. Il dazio del 100% sarà imposto immediatamente, nel caso in cui procedano".