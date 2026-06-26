Trenitalia, attacco hacker sui dati passeggeri

AGI - A ottobre 2025 Trenitalia ha rilevato un tentativo di attacco informatico causato da soggetti esterni non identificati. L'evento ha determinato "un accesso ad alcuni dati personali di una parte dei propri passeggeri". L'episodio ha riguardato "esclusivamente alcuni dati associati ai titoli di viaggio". Non sono stati compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso agli account o le informazioni delle carte di credito o di debito (numero della carta, data di scadenza e codice di sicurezza). Lo rende noto Trenitalia.
Le misure di sicurezza di Trenitalia
Trenitalia ha "immediatamente attivato tutte le misure di sicurezza necessarie". Solo al termine di verifiche tecniche è stato possibile procedere con le comunicazioni individuali previste dalla normativa vigente. Trenitalia ha provveduto a notificare l'accaduto all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e agli organi competenti, oltre a presentare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, collaborando pienamente con le Autorità.